Renáta Bohuslavová, Novinky

„Bylo řečeno, že toto je tisková konference k problematice Výstaviště. Pokud máte k tématu nějaké otázky, ráda je zodpovím. Pokud ne, seděla jste tu zbytečně,” odbyla primátorka redaktorku z České televize, která stejně jako ostatní novináři chtěla krátký komentář k výsledku voleb.

Ten sice primátorka poskytne, ale až v úterý 16. října. Tedy deset dní po zveřejnění výsledků voleb.

Primátorka tak své čtyřleté působení ve vedení Prahy končí velmi podobně, jako začínala. Během prvního roku jejího primátorování se často mluvilo o tom, že primátorka mlčí a je složité ji zastihnout na komentář. Po celé období nebylo snadné ji získat ani pro rozhovor.

Například odmítla promluvit i před jejím zvolením na prvním zasedáním zastupitelstva, když ji k tomu opozice vyzývala. Řeč pronesla až poté. [celá zpráva]

Když už se ale primátorka k něčemu vyjádřila, tak to někdy stálo za to. Do paměti se zapsal například její výrok z roku 2015 o tom, že projekt na tunel Blanka dělal „asi nějaký debil”. [celá zpráva]

Špatnou komunikaci dovnitř strany i s médii jí v létě 2015 vyčítali i straníci a předseda hnutí Andrej Babiš. V té době primátorka řešila problémy s rozpadající se koalicí s ČSSD a Trojkoalicí, kdy dokonce na posledních chvíli zrušila tiskovou konferenci a dodala, že se musí o dalším postupu poradit právě s předsedou Babišem. [celá zpráva]

Zpovykaní Pražané



Obyvatelé hlavního města mají v paměti ještě výrok z března tohoto roku, kdy v rozhovoru pro Novinky prohlásila, že „Pražané jsou zpovykaní a nemají velký problém s dopravou”. [celá zpráva]

Video

Primátorka Adriana Krnáčová o dopravě a zpovykaných Pražanech

Není proto divu, že novináři i veřejnost očekávají, jak primátorka své čtyřleté působení v čele města zhodnotí. A to i vzhledem k tomu, že lídr hnutí ANO a premiér Andrej Babiš neúspěch v Praze přisuzuje právě špatnému vedení v čele s Krnáčovou. [celá zpráva]

Hnutí ANO v Praze skončilo v komunálních volbách se ziskem 15,36 procenta až na 5. místě, a to si přitom dalo ambici zvítězit. Přeskočili je ODS, Piráti, Praha sobě i Spojené síly pro Prahu.

Primátorka Adriana Krnáčová ještě v březnu prohlašovala, že by chtěla v pozici pokračovat. Po výroku o zpovykaných Pražanech byla ale Krnáčová kritizována i od předsedy hnutí Babiše a bylo stále jasnější, že jedničkou pro volby nebude.

Tou měl být původně poslanec Patrik Nacher, kterého podpořila i krajská organizace. Babiš ale tři měsíce před volbami vytáhl jako králíka z klobouku manažera Petra Stuchlíka. Důvodem bylo údajně to, že Pražané chtějí právě špičkového manažera.