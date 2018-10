Renáta Bohuslavová, Novinky, Právo

„Budeme argumentovat jeho profesionalitou a zkušeností, ale věřím v rozumný přístup všech, že se kvůli personáliím vyjednávání nezablokuje,“ řekla Právu Marvanová.

„Až bude dohoda o programu, pak teprve bude debata o personáliích a vrátíme se k otázce o osobě primátora a o jednotlivých gescí,” potvrdila Novinkám.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Stejně tak hovoří lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský. Ten dokonce prohlásil, že je ochoten se vzdát ambicí na křeslo primátora, i přesto že získal nejvíce preferenčních hlasů.

Ani podle Pirátů by na personáliích koaliční jednání pohořet neměla.

Marvanová: Na jednáních vládne dobrá nálada



Trojstranná jednání o programu mezi Piráty, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu o programových prioritách začnou ve čtvrtek odpoledne. Na úterní organizační schůzce se na tom shodli zástupci všech tří uskupení.

„Sešli jsem se na koordinační schůzce ke svolání programových skupin, což by se mělo odehrát během čtvrtka, pátku. Na schůzce panovala velmi dobrá nálada,” uvedl Marvanová s tím, že do konce týdne by strany měly porovnat své programy.

Kandidát Pirátů na pražského primátora Zdeněk Hřib a kandidátka hnutí STAN Hana Marvanová.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

„Jsou tam body, které jsou obecně obtížnější jako doprava, bydlení nebo hospodaření města,” dodala ale s tím, že zásadnější problémy v programech nevidí.

Ani lídr Pirátů Zdeněk Hřib nevidí výraznější překážky. „Z předvolebních debat jsem zaznamenal tři místa, kde jsme se lišili. Zaprvé jde o ručení města za hypotéky, stavba koncertní síně a třetí věc je postoj k muzeu totalitních režimů, kde jsme řekli, že chceme vidět nějaký konkrétní projekt. Troufnu si ale tvrdit, že žádná z nich není neřešitelná," řekl v rozhovoru Novinkám.

Lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský (vlevo) a kandidát Pirátů na pražského primátora Zdeněk Hřib po jednání o možné povolební spolupráci v pražském zastupitelstvu

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Podrobně rozpracovaný program, co se týče bydlení, dopravy, školství, zdravotnictví, kultury i životního prostředí má již i hnutí Praha sobě, které již před volbami představilo i jednotlivé garanty pro jednotlivé gesce.

Spojené síly pro Prahu jsou jednotné



Pospíšil v neděli Novinkám řekl, že Spojené síly budou vyjednávat i s ODS. V pondělí ale uvedl, že pro toto jednání není důvod.

Marvanová Novinkám uvedla, že na pondělním večerním jednání nově ustaveného zastupitelského klubu Spojených sil byl názor zcela jednoznačný. „Návrh byl jediný a bylo o něm rozhodnuto během tří minut. Jediná varianta, o které chceme jednat a vidíme ji jako nejlepší, je jednání s Piráty a Prahou sobě," dodala s tím, že voliči dali jasný signál, že chtějí změnu.