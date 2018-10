Karolina Brodníčková, Právo

Po vyhlášení výsledků voleb jste napsal drsnou kritiku poměrů v ČSSD. Nechcete se tedy zasadit o změnu sám?

Já si nemyslím, že by to, co dělám, bylo něco jiného. Dlouhodobě se veřejně vyjadřuju, pracuju pro Plzeňský kraj, snažím se udržet si obraz normálního člověka, který manažersky řídí kraj.

Budete chtít kandidovat do vedení ČSSD?

To záleží na okolnostech. Možná že diagnóza ČSSD je napsaná dobře, ale každý se ve straně snažíme o jinou léčbu. Někdo se rozhodl, že bude pouštět žilou, druhý volí mírnější terapii.

Musí se vyjasnit, jaký je zájem lidí v ČSSD. Jestli chtějí pokračovat směrem, který je nyní nastolený, nebo jestli ho chtějí změnit. Má kritika nesměřuje jen k vnitřním poměrům ČSSD, ale i k aspektům vládní politiky. Pokud bude zájem dát dohromady lidi z progresivnějšího křídla strany, tak se spolupráci nevyhýbám.

To znamená, že byste kandidaturu zvedl?

Je důležité, aby se nevytáhla figura, která by spolupracovala s týmem, který o ni nemá zájem. Situace je strašně komplikovaná. Předpokládám, že o tom povedeme debatu na sjezdu. Jestli hodnocení bude takové, že ta léčba, kterou jsme přijali, a ten způsob, jakým prosazujeme politiku, jsou správné, tak bych v takovém týmu nebyl nic platný, jen bych narušoval představy o vývoji ČSSD.

Odešel byste ze strany úplně?

Zcela vážně se vyrojily spekulace o štěpení strany. Považuji to za možný scénář. ČSSD má nějakou hodnotu, i když poslední dva až tři roky značně zdefraudovanou. Její značka hodně znamená pro spoustu lidí, přirovnal bych ji například ke značce Škoda (Bernard v ní pracoval jako generální ředitel - pozn. red.).

Ale bojovat s větrnými mlýny a snažit se kolegům vysvětlovat i věci, které by měly být samozřejmé, je kontraproduktivní. Možná je někdy lepší si říci, že se neshodneme, a rozejít se. I to je relevantní varianta.

Takže pokud se strana nezmění, tak odejdete?

Pokud se soc. dem. rozhodne, že chce reformu programu, změní názor na své dosavadní směřování a bude chtít pro to postavit tým, který bude táhnout za jeden provaz, tak v rámci takového týmu jsem ochoten spolupracovat.

Pokud by to mělo být o jednom člověku, co bude dělat stafáž a ostatní mu budou okopávat kotníky, tak takový člověk tam nevydrží ani půl roku.

Co si myslíte o vedení strany Janem Hamáčkem?

Byly tam dobré dny. Jsme svébytná politická síla, ale mně se zdá, že se poslední dobou necháváme někým vodit. Ať už je to někdo z prostředí Hradu, nebo někdo z jiné politické partaje, nebo nějací vlivní lidé ze zákulisí. To bychom měli radikálně utnout, takové to lobbování a bačování oveček. To je zkáza partaje.

Partaj má v podpalubí schopné a šikovné lidi, kteří by dokázali politický systém u nás oživit. Jenže jsou zabetonovaní zákulisními dohodami a dopředu se dostávají jen zasloužilí členové, kteří si dokážou zajistit co nejvíce oveček. To strašně demotivuje. Jsem zvědav na poslední čísla, kolik máme ještě členů.