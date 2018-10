Jan Rovenský, Právo

Andrej Babiš říká, že neúspěch v Praze byl dán jak špatnou medializací, tak kampaní proti ANO, ale i kvůli pražské organizaci. Souhlasíte s tím?

Výsledek v Praze byl dán několika důvody. Jedním z nich byla ta neotřelá změna lídra, i když to Petr Stuchlík odmakal. Další příčina je větší vliv celostátní politiky na Pražany, protože v hlavním městě se všechno odehrává – vláda, prezident – a lidé to vnímají jinak než v Bruntále či Pardubicích. Pak to mohlo být zapříčiněno tím, že jsme obhajovali prvenství, ale i způsobem komunikace.

Tedy byste nedával vinu pražské organizaci?

Nerozumím tomu, v čem by měl být problém. Jestli kvůli kampani, personální politice...

Babiš spíš říká, že někteří lidé z ANO se vzdálili původnímu étosu transparentnosti, nekumulace funkcí, že zvolením zapomenou na hnutí a tak dále.

Je pravda, že tu může být řada lidí, kteří se vezou za mediálně exponovanými osobnostmi. To je ale v každé straně. Souhlasím i s námitkami proti kumulaci funkcí. Když se podívám do klubu ANO, tak je tam také řada poslanců, kteří jsou zároveň hejtmani či starostové.

S kumulací funkcí mám dlouhodobě problém, proto když jsem se stal poslancem, tak jsem se na pražském magistrátu vzdal pozice předsedy školského výboru, a to nebyla exekutivní pozice. Občané mohou mít přísnější pohled na ANO, protože očekávali, že to bude dělat jinak než jiné strany, a někteří se občas chovají stejně.

Ale jak říkám, je otázka, zda toto je ta hlavní příčina, a tady se možná s panem předsedou trochu lišíme.

Pražští zastupitelé ANO se poprvé setkali v pondělí, jaká byla atmosféra i vzhledem k Babišovým slovům?

Volili jsme předsedu a místopředsedu zastupitelského klubu, předsedou jsem se stal já, místopředsedou Radek Nepil. Také jsme jednomyslně přijali usnesení, že vedení krajské organizace ANO má naši podporu.

Atmosféra byla překvapivě aktivní. Původně setkání mělo trvat 40 minut společně s volbami předsedy a místopředsedy a protáhlo se to nakonec na hodinu a půl. Mám z toho lepší pocit, každý z členů řekl svůj úhel pohledu ke kampani a průběhu voleb.

Jaká bude role ANO v Praze příští čtyři roky? Prospěly by hnutí čtyři roky v opozici, jak říká Babiš?

Na to je ještě brzy. Troufám si říct, že jsme připraveni na opoziční práci, osobně mi to nevadí. Respektuji ale výsledek voleb, ty vyhrála ODS a ta by měla první právo na sestavování koalic a vítěz by se den po volbách neměl obcházet.

Nejsme ti, kdo by před volbami nebo po nich explicitně vylučoval koalici s někým z personálního hlediska. Nechci, aby z jednání vypadly myšlenky a vize, protože se všichni shodujeme, že chceme v Praze nastartovat výstavbu, pustit se do obchvatů, a to chce politickou odvahu a rozhodnost. Teď nemůžeme přešlapovat na místě.

Jde mi tedy o to, sestavit koalici, která odvahu mít bude a nebude dělat aktivistickou politiku.

V Praze se vám podařilo preferenčními hlasy porazit lídra ANO Stuchlíka. Čím si myslíte, že to bylo? A bylo to pro vás zadostiučinění, zvlášť když vás vedení hnutí tři měsíce před volbami sesadilo z vedení kandidátky?

Vnitřně zadostiučinění cítit člověk lehce může, ale v momentě, kdy jsme skončili pátí, tak neúspěch celku převáží. I přes upřímnou aktivitu až hyperaktivitu Petra Stuchlíka, přes povedenou kampaň, ve které jsme přišli s tématy, na která ostatní reagovali, se ukázalo, že změnit lídra tři měsíce před volbami není šťastné, což voliči dali najevo třeba i tím, že i Ivan Pilný dostal víc hlasů než Petr Stuchlík.