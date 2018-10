Renáta Bohuslavová, Novinky

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija vás a hnutí Prahu sobě zve k jednání. V rozhovoru pro Novinky uvedla, že nechápe, proč se vůči ODS vymezujete. Přijmete tuto výzvu?

Vím, že to v pražské politice není zvykem, ale my říkáme totéž před volbami i po nich. Vím, že to pro paní Udženiju bude šokem, ale když jsme před volbami říkali, že nepůjdeme s ANO a ODS do koalice, tak to říkáme i po volbách, stojíme si za tím a neuděláme to.

Připadají v úvahu alespoň nějaká jednání, třeba o programu?



Nepřipadají. Teď probíhají jednání koaliční, a to mezi subjekty, které spolu hodlají uzavřít koalici. My bychom tak přijali jednání od někoho, s kým nechceme uzavřít koalici. Jednání s ODS a ANO jsou možná, ale až poté, kdy se ustaví koalice, které oni nebudou součástí.

Praha se potřebuje dostat z blbé nálady, kterou na ni přenesla primátorka Jan Čižinský



Program ODS známe, víme, co chtějí. Samozřejmě k tomu přihlédneme při jednání o programu pro celou Prahu, ale nebudeme s nimi jednat, protože ve skutečnosti nechceme mít v ruce klacek, kterým budeme Spojené síly pro Prahu a Piráty mlátit po hlavě. Zadní vrátka jsme si nechali zavřená před volbami a necháme je zavřená i po volbách.

Spojené síly pro Prahu (koalice TOP 09 a STAN s podporou lidovců, LES a Demokratů Jana Kasla) ale třeba s ODS jednají.

Mě to mrzí, protože je to takové to pokračování pražské rozhádané politiky, kdy každé zastupitelstvo všichni trnou, jestli bude někdo odvolán. My chceme změnu, která spočívá v tom, že se lidé nebudou navzájem překvapovat, že nebudou klasicky politikařit. Praha se potřebuje dostat z blbé nálady, kterou na ni přenesla primátorka. Nechceme, aby součástí pražské politiky bylo neustálé vydírání, že to může být i jinak, a když se vyskytne problém, tak se to celé zhroutí. Toho Praha měla dost a zažívala to uplynulých osm let.

Voliči jasně řekli, že chtějí koalici tří stran z pěti. Ty tři strany k sobě mají blízko, jsou schopny změny, tak to pojďme udělat.

Pokud se budeme bavit o nejpravděpodobnější koaliční spolupráci s Piráty a Spojenými silami pro Prahu, tak i mezi vámi se začínají objevovat spory, a to především o post primátora. Jak velké kompromisy jste ochotní udělat?

Úvaha, že primátorem by měl být ten, kterého Pražané chtějí nejvíc, a ten, kdo má největší zkušenosti s pražskou komunální politikou, má něco do sebe. Na druhou stranu Praha sobě vznikla proto, aby dosáhla změny, a na této otázce se změna z naší strany nezhroutí.

Znamená to, že Jan Čižinský je připraven nebýt primátorem i přesto, že získal nejvíce preferenčních hlasů?

Ano.

Mrzí mě, že ze strany Pirátů necítím větší tah na branku Jan Čižinský

Vaši potenciální koaliční partneři už to vědí?



Předpokládám, že o tom ostatní subjekty přemýšlejí podobně jako já. Pokud by se jednání zasekla na osobních ambicích jednotlivce, tak si nás Praha taky nezaslouží.

Jaká jsou jednání s Piráty? Navenek se zdají být dost nekompromisní.

Mrzí mě, že ze strany Pirátů necítím větší tah na branku. Sešli jsme se v neděli, na středu a čtvrtek máme naplánována jednání o programu, který my máme detailně zpracovaný. Zároveň apeluji na to, aby jednání byla trojstranná. Po schůzce voláme a jsme připraveni a nezbývá nám než čekat, až ten moment nastane. Bylo by dobré říct: Dejme si na to deset dní a bude to za deset dní.