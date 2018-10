Barbora Zpěváčková, Novinky

Jiří Čejka je starostou brněnských Vinohrad už 16 let. V roce 2014 získal ve volbách téměř 42 procent hlasů, v roce 2010 dokonce přeš 43 procent.

I letos chtěl funkci obhajovat v oranžové barvě, ale ČSSD si v létě jako jedničku vybrala někoho jiného. Prý kvůli tomu, že potřebuje nový rytmus a že dřívější úspěch nebyl jen o lídrovi.

Čejka, který byl v ČSSD od roku 1989, tak letos v srpnu po 29 letech ve straně skončil a založil si vlastní hnutí s názvem: Jiří Čejka s občany pro Vinohrady. Opět uspěl, dostal 37,46 procenta hlasů. A ČSSD? Ta ve stejném obvodu dostala pouhých šest procent.

Čejka: Bylo to neúnosné



„Mě to samozřejmě zase tak netěší. Příští rok bych byl 30 let v sociální demokracii jako člověk, který ji obnovoval. Zažil jsem tam chvíle těžké, ale i radostné. Ale bylo to už neúnosné,“ řekl Novinkám Čejka.

Strana se podle něj odklonila od smyslu sociální demokracie. „Strana má letos 140 let, ale je velice nemocná, jestli ne smrtelně. Je to dáno mnohými lidmi, kteří v ČSSD nepracují pro myšlenky, se kterými strana vznikla, ale z daleko prostších pohnutek,“ míní Čejka.

V Brně odešlo 60 členů



A není sám, kdo odešel. Od loňských sněmovních voleb brněnské ČSSD ubylo 60 členů, mezi nimi i bývalý krajský tajemník Michal Škerle, který byl v partaji 16 let. On i Čejka mluvili o klientelismu. Předseda brněnské organizace Oliver Pospíšil ČTK tehdy řekl, že jejich vyjádření vnímá jako mstu.

Téměř po 20 letech v ČSSD skončil i místostarosta Hodonína a bývalý krajský radní Jiří Janda, který měl být lídrem sociální demokracie v Hodoníně. Nakonec na kandidátce z rozhodnutí strany chybí.

Kromě toho, že se ČSSD každým rokem tenčí členská základna úplně všude, v letošních volbách ubyly tisíce kandidátů. Celkem za stranu kandidovalo o pět tisíc místních kandidátů méně.