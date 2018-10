plk, Právo

„Začali jsme jednat hned zrána, nejprve jednáme se stranami a hnutími, kde vidíme největší potenciál pokračovat ve vedení města. To znamená, měli jsme už jednání s hnutím Ostravak, telefonicky jsme řešili věci s KDU-ČSL, nyní budeme jednat s ODS, pokračujeme až do večera,“ řekl Macura krátce před nedělní 15. hodinou.

Stačila by i trojkoalice



To, že by díky volebnímu výsledku stačilo ANO i trojkoalice, primátor ví. Raději by ale měl širší podporu. „Osobně dávám přednost jakémusi konsenzuálnímu vedení města, mimo jiné i z toho důvodu, že každý svátek jednou končí, my tady za čtyři roky nemusíme být, a je důležité, pro mě, aby ty projekty, které nastartujeme, měly podporu napříč,“ vysvětlil a potvrdil, že dává přednost čtyřkoalici.

Výsledek komunálních voleb v Ostravě

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Otázka je, jestli, a to vyplyne z těch jednání, která vedeme, jestli očekávání a požadavky ostatních stran nepřevýší reálnou politickou sílu. Jestli se vůbec shodneme,“ podotkl a dodal, že večer se sejde klub zastupitelů hnutí ANO, aby dosavadní jednání vyhodnotil a stanovil si strategii a taktiku pro další dny.

Semerák: V tandemu s ANO nám to šlape



Také hnutí Ostravak by podle slov svého lídra Lukáše Semeráka rádo pokračovalo ve vedení ostravského magistrátu s ANO. „Udělala se hromada práce, myslím, že nám to v tandemu šlape,“ poznamenal Semerák.

Nezastíral, že si původně myslel, že nové vedení města bude pouze v trojkoalici. Kdo by měl ale ze současných koaličních partnerů „vypadnout“ z kola ven neřekl. „ANO ale chce raději širší koalici,“ doplnil s tím, že při dopoledním jednání řekli zástupci hnutí Ostravak vyjednavačům za ANO, že se nebudou bavit s komunisty, ČSSD ani SPD. „Máme výhrady i k některým jménům na kandidátce ODS,“ prozradil Semerák.

Volby v Ostravě vyhrálo ANO, získalo 32,72 procenta hlasů a 21 míst v 55členném zastupitelstvu. Druhé skončilo s 11,49 procenty hnutí Ostravak, které má sedm mandátů. Třetí je se ziskem 9,73 procenty a šesti zastupiteli ODS, čtvrtá KSČM dostala 8,96 procent hlasů, a i ona má šest mandátů.

Piráti získali 8,95 procent a budou mít pět zastupitelů, SPD volilo 6,77 procent voličů a získalo čtyři mandáty, KDU-ČSL dostala 5,83 procent, což znamená tři místa v zastupitelstvu. Ty bude mít i ČSSD s 5,53 procenty hlasů.