„Panu Drahošovi mohu blahopřát a jako bývalý prognostik mohu blahopřát i dalším protikandidátům. Je to pro ně cena útěchy, i když já nechci senátní křeslo podceňovat,“ řekl Zeman v rozhovoru pro deník Blesk.

K osobě Jiřího Drahoše řekl, že to „nebyl snadný soupeř”. „Vzhledem k tomu, že již nebudu potřetí kandidovat, tak se může pokusit za 4,5 roku znova, bude-li si to přát,” dodal k Drahošově případné prezidentské kandidatuře.

Výrazným benefitem prezidentských kandidátů bylo to, že je znala voličská veřejnost právě díky kandidatuře. „V Praze bodovali velice výrazným způsobem, v ostatních krajích už podstatně méně,” uzavřel.

Sebevraždu páchat nemusejí



Výsledek komunálních voleb Zeman nepovažuje za žádné zemětřesení, v žádné z politických stran podle něj nemusejí páchat sebevraždu. Současně nevidí jediný důvod, proč by výsledky voleb měly otřást vládní koalicí ANO a ČSSD.

„Neodehrálo se žádné zemětřesení. Někdo mírně posílil, někdo mírně oslabil, ale není to ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz.

Nejvíce velkých měst v letošních volbách získalo hnutí ANO, vyhrálo v Brně i Ostravě, ztratilo však Prahu, v Liberci bylo druhé. Podle Zemana kvůli tomu, že nemá dobudovanou strukturu místních organizací.

Páté místo v Praze hnutí ANO podle prezidenta vysloužilo i to, že kandidáta na primátora Petra Stuchlíka znalo málo lidí. „Úspěch nebo neúspěch u voličů má dva faktory. Prvním je osobnost lídra, druhým program. Nemám nic proti panu Stuchlíkovi, ale on se vynořil na poslední chvíli a nikdo ho před tím prakticky neznal. To je strašný handicap,“ komentoval prezident.

Pražská ČSSD je nejslabší, kritizoval Zeman



Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie, v hlavním městě dostala 2,87 % a nebude mít ani jednoho člena v zastupitelstvu. Pražská organizace ČSSD je podle Zemana nejslabší, ale přitom nejvíce řve a diktuje si, kdo má být ministrem a kdo nemá být ministrem.

„S touto organizací jak známo manipuloval pan Poche, a tady máte opět důkaz, jak předvedl své manažerské schopnosti,“ řekl Zeman s odkazem na situaci ohledně ministerstva zahraničí, v jehož čele měl usednout europoslanec Miroslav Poche, ale prezident ho odmítl jmenovat

Podle Zemana ale není naprosto žádný důvod, aby se kvůli propadu ČSSD otřásla vládní koalice s hnutím ANO.

Prezident pochválil ODS. „Buďme objektivní a oceňme poměrně výrazný vzestup ODS,“ prohlásil. Dodal, že si strana prošla údolím smrti a pod vedením Petra Fialy si vzestup vydřela.