zpe, Novinky

„Neodehrálo se žádné zemětřesení. Někdo mírně posílil, někdo mírně oslabil, ale není to ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu,“ uvedl Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz.

Nejvíce velkých měst v letošních volbách získalo hnutí ANO, vyhrálo v Brně i Ostravě, ztratilo však Prahu, v Liberci bylo druhé. Podle Zemana kvůli tomu, že nemá dobudovanou strukturu místních organizací.

Páté místo v Praze hnutí ANO podle prezidenta vysloužilo i to, že kandidáta na primátora Petra Stuchlíka znalo málo lidí. „Úspěch nebo neúspěch u voličů má dva faktory. Prvním je osobnost lídra, druhým program. Nemám nic proti panu Stuchlíkovi, ale on se vynořil na poslední chvíli a nikdo ho před tím prakticky neznal. To je strašný handicap,“ komentoval prezident.

Pražská ČSSD je nejslabší, kritizoval Zeman



Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie. Pražská organizace ČSSD je podle Zemana nejslabší, ale přitom nejvíce řve a diktuje si, kdo má být ministrem a kdo nemá být ministrem.

„S touto organizací jak známo manipuloval pan Poche, a tady máte opět důkaz, jak předvedl své manažerské schopnosti,“ řekl Zeman s odkazem na situaci ohledně ministerstva zahraničí, v jehož čele měl usednout europoslanec Miroslav Poche, ale prezident ho odmítl jmenovat

Podle Zemana ale není naprosto žádný důvod, aby se kvůli propadu ČSSD otřásla vládní koalice s hnutím ANO.

Prezident pochválil ODS. „Buďme objektivní a oceňme poměrně výrazný vzestup ODS,“ prohlásil. Dodal, že si strana prošla údolím smrti a pod vedením Petra Fialy si vzestup vydřela.