Novinky, ČTK

Ze stran, které jsou v nynějším zastupitelstvu, na pětiprocentní hranici zatím nedosáhli komunisté (3,6 %), sociální demokraté (3,01 %) ani zelení (1,76 %).

Volební komisaři musí sečíst hlasy v 1116 okrscích v celkem 57 městských částech. Volební účast se zatím blíží 39 procentům.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev v Praze

FOTO: Novinky

Čižinský: ANO míří do opozice

Průběžné výsledky voleb do pražského zastupitelstva ukazují, že dosud vládnoucí ANO bude muset do opozice. V ní může zůstat i ODS, ač je její výsledek v hlavním městě nejsilnější. Předpokládá to lídr občanské kandidátky Prahy sobě Jan Čižinský. Do zastupitelstva se patrně dostanou jen tři další strany a mohly by se domluvit jen spolu. Prahu by tak mohla řídit koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL a další) a Praha sobě.

Čižinský opět vyloučil možnost koalice s ANO nebo ODS. „Jsou to nesmysly, jsou to lži, jsou to fámy,“ prohlásil ke kolegům ve volebním štábu a sklidil velký aplaus.

Rodící se výsledek pražských voleb je pro Prahu sobě důvodem k radost. Čižinský ho shrnul jedinou větou: „Tak dámy a pánové, Praha sobě umožnila v Praze změnu k lepšímu.“

Pražané volili 65 zastupitelů



V hlavním městě se letos do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Pražané volili 65 zastupitelů v jednom obvodu. Jako nové uskupení by se po sečtení deseti procent okrsků dostalo do zastupitelstva hnutí Praha Sobě kolem starosty Prahy 7 Čižinského.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.