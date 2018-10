Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vypadá to, že všude, kde kandidujeme, tak se dostaneme do zastupitelstva. Považuji to zatím za velmi pozitivní výsledek,” komentoval Novinkám průběžné výsledky Mikuláš Ferjenčík. Ten celé odpoledne pobíhá po štábu Pirátů na lodi Cargo Gallery v Praze s notebookem a informuje o vývoji situace.

Často je slyšet jen hlas předsedy Ivana Bartoše, se slovy „Kde je ten Ferjenčík s tím počítačem?”.

Video

Mikuláš Ferjenčík - rozhovor

Největší radost ve štábu Pirátů večer zavládla při zjištění, že strana obhájila vítězství v Mariánských Lázních, kde se do poslední chvíle prala s hnutím ANO.

Bartoš: Stává se z nás celorepubliková strana



„Stává se z nás skutečně celorepubliková strana, protože kde kandidujeme, tam zatím postupujeme a v řadě měst skutečně bojujeme o druhé a třetí místo,” komentoval pozitivně výsledky předseda strany Bartoš.

Úspěch zatím zaznamenávají i tři pražští kandidáti Pirátů do Senátu, a to Lukáš Wagenknecht kandidující na Praze 8, Libor Michálek obhajující na Praze 2 a Eva Tylová na Praze 12. Všichni tři zatím postupují do druhého kola. Kandidáti na ostatních místech Česka zatím tak úspěšní nejsou.

V Praze to bude těsné



Největší očekávání však mají Piráti v Praze, kde jsou výsledky po sečtení 14 procent hlasů zatím velmi vyrovnané. Nejvíce hlasů zde podle očekávání kromě Pirátů dostává ODS, hnutí ANO, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu.

„Myslím, že souboj bude těsný. Ambici zvítězit jsme deklarovali už před volbami,” komentoval výsledky Bartoš.

Pražský lídr Pirátů Zdeněk Hřib Novinkám odpoledne řekl, že ve vítězství věří. Hlavní je podle něj uspět proti ODS a hnutí ANO.

Video

Rozhovor se Zdeňkem Hřibem