zpe, Novinky

Redaktorka Lenka Jansová se Zemana zeptala na to, kdo doplní radu České národní banky. „Považuji to za test inteligence redaktorů Českého rozhlasu, kteří se proslavili redaktorem v Berlíně. Média to jméno už zmínila, inteligentní novinář Českého rozhlasu si toto zjistí a zeptá se mě, jestli to mohu potvrdit,“ odvětil Zeman, který zveřejnil jméno jen jednoho nového člena bankovní rady, ekonoma Aleše Michla, jméno druhého kandidáta neuvedl.

Když už se chystal odejít, otočil se zpátky na redaktorku a řekl jí: „A zavřete tu pusu. Když ji máte otevřenou, nesluší vám to.“

Prezident Miloš Zeman (vpravo za zástěnou) s manželkou Ivanou ve volební místnosti

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Zeman se dostal do křížku s Českým rozhlasem před dvěma týdny při návštěvě Berlína. Zahraniční zpravodaj Pavel Polák na svém facebookovém profilu napsal, že se Zemanem jsou na návštěvě Německa tři lékaři a čtyři zdravotní sestry.

Prezident Miloš Zeman ve volební místnosti

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kancelář prezidenta tuto informaci označila za nepravdivou. Zeman Poláka označil za blbce a chtěl mu zakázat vstup na tiskovou konferenci. Polák a posléze i Český rozhlas se omluvili. Prezident v reakci na to řekl, že na tiskovce vůči ČRo žádnou restrikci neuplatní.