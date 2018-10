Barbora Zpěváčková, Novinky

„S panem prezidentem jsme hovořili o personálních věcech, po svém jmenování bych se tomu rád věnoval,” řekl Petříček s tím, že to dále nebude komentovat.

Na dotaz, zda je tedy možné, že europoslanec Poche bude v Černínském paláci i nadále, Petříček odpověděl: „Jsem rád, že si pan prezident vyslechl můj názor, že ministr by si měl složit vlastní tým poradců na základě vlastního uvážení.” „Budu vybírat z řad zkušených akademiků, bývalých diplomatů a bývalých aktivních politiků,” dodal.

To, aby Poche na ministerstvu skončil, je přitom důležité pro premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl to, když se v úterý večer setkal s prezidentem. „Předpokládá se, že se pan Poche vrátí do Evropského parlamentu a nebude působit na ministerstvu zahraničí, pan Petříček mi to potvrdil,” uvedl Babiš.

Sociální demokraté původně na post ministra nominovali právě Pocheho, Zeman ho ale odmítl jmenovat, údajně kvůli jeho proimigračním postojům.

Petříček chce jednotné vystupování



Kromě personálních věcí Petříček se Zemanem na asi hodinu dlouhé schůzce řešili zahraniční agendu. „Shodli jsme se na tom, že v případě české zahraniční politiky je potřeba, abychom jako země vystupovali jednotně. Potvrdili jsme si, že spolu chceme vést dialog a konzultovat svoji politiku,” řekl novinářům po schůzce Petříček.

Uvedl také, že přesné datum, kdy by měl být jmenován do funkce, mu Zeman neřekl. „Mělo by to ale proběhnout v rámci příštího týdne,” konstatoval Petříček.

Českou diplomacii už sto dní dočasně vede ministr vnitra, vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten dva měsíce opakoval, že jediným adeptem na ministra zahraničí je Poche, v polovině září ale ustoupil a představil Petříčka.