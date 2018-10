Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš s Hamáčkem vyzdvihovali, jak se České republice daří. „Máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě, významně jsme zvýšili platy – policistům, vojákům, hasičům, učitelům – stavíme, investujeme, jsme šestá nejbezpečnější země na světě, fungujeme skvěle,“ vychvaloval premiér.

Zdůraznil také, že vláda zavedla 75procentní slevu na jízdné na vlaky a autobusy, což pomohlo důchodcům a studentům. „Chceme snižovat daně, na rozdíl od pravicových vlád, ony ty daně navyšovaly,“ podotkl Babiš.

Hamáček: Nejsme fíkovým listem



Hamáček k tomu řekl, že ČSSD není ve vládě fíkovým listem a že je strana schopná prosazovat priority ve Sněmovně. „Učitelé si přilepší o 15 procent, důchody vzrostou o historicky největší částku. Za tři měsíce vládnutí jsou to solidní výsledky,“ prohlásil.

Je prý přesvědčen, že se soc. dem. zachovala státotvorně a svým vstupem do vlády zabránila vzniku jiné vlády, která by byla horší. „Současná opozice se odmítla podílet na vzniku, dobrovolně si vybrali opoziční lavice,” uvedl.

Prezident Miloš Zeman jmenoval koaliční kabinet 27. června, v čele vnitra i zahraničí stanul Hamáček, protože prezident odmítl jmenovat sociálními demokraty navrhovaného Miroslava Pocheho. Vláda pak získala 12. července důvěru Sněmovny, byť do té doby došlo ještě k obměně na dvou resortech v souvislosti s plagiátorskými kauzami kolem Taťány Malé (ANO) a Petra Krčála (ČSSD).

Kromě poslanců ANO a ČSSD podpořili kabinet také komunisté. Předtím byla u moci dlouhé měsíce Babišova první, jednobarevná vláda, pro niž ANO nedokázalo vyjednat podporu, a vládla bez důvěry.

Kritika z opozice



Opozice – jak už to ostatně bývá – nemá pro snažení kabinetu příliš pochopení. „Polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM je u moci 100 dní, ale fakticky už zemi vládne skoro rok. Není ale vlastně příliš co hodnotit, natož pochválit. Vláda za celou dobu nepřišla s žádným konkrétním plánem na řešení aktuálních problémů ČR, její zahraniční politika je zmatená,“ kritizoval Fiala.

„Jsme pouze svědky mediální one man show Andreje Babiše, který slibuje všechno všem, ale konkrétní řešení a plány vláda nepřináší,“ dodal. Češi si podle něj zaslouží více než pouhé sliby a fráze.

Druhá vláda Andreje Babiše vládne 100 dní. Rád bych ji pochválil, ale bohužel nevidím za co. Dva ministři skončili s hanbou kvůli opisování. Nemáme pořád ministra zahraničí. Rozpočet se schodkem 40 miliard. Ale co hlavně – opírá se o hlasy komunistů, a to je ostudné. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 3. října 2018

K Fialovi se přidal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Rád bych vládu pochválil, ale bohužel nevidím za co. Dva ministři skončili s hanbou kvůli opisování. Nemáme pořád ministra zahraničí. Rozpočet se schodkem 40 miliard. Ale co hlavně – opírá se o hlasy komunistů, a to je ostudné,“ kritizoval.

Společné tiskové konferenci Babiše a Hamáčka předcházela malá „přetahovaná“. Oba měli mít totiž tiskové konference ke 100 dnům vlády zvlášť.

Tiskové oddělení ČSSD nejdříve novinářům poslalo avízo, že se o půl dvanácté v Lidovém domě uskuteční brífink Hamáčka. Následně přišla pozvánka od hnutí ANO na tiskovou konferenci Babiše, která se měla konat o půl jedenácté na ministerstvu financí. Lídři koalice se nakonec dohodli, že by to vypadalo divně, a vystoupili společně.