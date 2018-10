Matěj Říha, Právo

Česká policie bude používat přilby, které se vyrábějí v Chorvatsku. Kromě skořepiny, která chrání hlavu, bude součástí také hledí, jehož úkolem je ochrana obličeje. Balistické přilby používají například členové speciálních jednotek, kteří zasahují proti ozbrojeným pachatelům, nebo policisté dohlížející na demonstrace či riziková sportovní utkání.

Policie průběžně provádí obměnu všech ochranných prostředků s končící životností Eva Kropáčová, mluvčí Policejního prezidia

Ochranné části výstroje se musí měnit každých deset let. Poslední velká obměna přileb se uskutečnila mezi roky 2014 a 2017, kdy jich policisté nakoupili 2100.

Současný nákup se týká více než dvojnásobného množství, přičemž jedna přilba podle zveřejněných smluv vyjde na 11 700 korun.

„Policie provádí průběžně obměnu všech ochranných prostředků s končící životností a současně podle přidělených finančních prostředků postupně ochranné prostředky doplňuje na plánované počty,“ potvrdila Právu mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová. Nové přilby mají být modernější, pohodlnější i bezpečnější.

Nejvíc zamíří do Ústeckého kraje



Rámcová dohoda předpokládá, že by policisté měli postupně přilby obdržet do konce roku 2021. První velká dodávka by se však měla uskutečnit ještě letos. Policie totiž v půlce září odeslala objednávku na více než 3000 přileb. Jejich dodání by se pak na základě smlouvy mělo uskutečnit do 90 dní.

Nejvíc přileb z první várky, zhruba čtvrtinu, dostanou policisté z Ústeckého kraje. Zbytek půjde do ostatních regionů.

Kromě nových přileb policie v současnosti investuje také do dalších ochranných pomůcek, které mohou v nebezpečných situacích pomoci zachránit život. Minulý týden například byla v registru smluv zveřejněna nová informace o nákupu nosičů balistických panelů. Jde o vesty, v kterých jsou kapsy, do nichž se následně vkládají neprůstřelné pláty, jež mají chránit před kulkami.

Rozdíl proti neprůstřelné vestě je v tom, že nosič balistických panelů chrání hlavně životně důležité orgány, a nikoliv horní část těla jako celek. Je také lehčí a při rychlých a náročných akcích se v něm lépe pohybuje.

Policie plánuje v příštích třech letech nakoupit 4000 těchto vest za téměř 19 miliónů. Kromě policistů tuto ochrannou pomůcku používá česká i slovenská armáda. První dodávka zhruba 1300 vest by se podobně jako u přileb měla uskutečnit ještě letos.