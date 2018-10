kab, Právo

„Dobrou zprávou je, že jsme se dohodli, že do konce ledna 2019 předložíme komplexní vládní balíček, který se bude týkat dětí ze samoživitelských rodin, který bude obsahovat dvě části: zálohované výživné a oblast vymáhání výživného, aby to šlo ruku v ruce,“ řekla Maláčová po jednání s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem (ANO).

„Účinnost by mohla být k 1. 1. 2020, aby se to všechno stihlo projednat. Bude potřeba připravit i IT systém a takové věci,“ dodala ministryně.

Norma by se měla opírat o návrh poslankyně Aleny Gajdůškové (ČSSD), který už leží ve Sněmovně. „Zálohované výživné je směřováno k dítěti. Jestliže po dvou měsících rodič, který má dítě na starosti, nedostane vyplacené výživné, tak má možnost požádat o zálohované výživné,“ uvedla Gajdůšková.

Výživné až pro 90 tisíc dětí



Stát toto zálohované výživné vyplatí však jen těm, jejichž příjem je maximálně 2,7 násobek životního minima. Pro jednoho dospělého činí životní minimum 3410 korun, pro dítě do 6 let 1740 korun, pro dítě od 6 do 15 let 2140 a pro dítě od 16 let činí 2450 korun.

„To, co je důležité, je, že v okamžiku vyplácení zálohovaného výživného se pohledávka na výživném stává pohledávkou státu. Čili ten povinný rodič bude dlužit státu. Debata v koalici byla o zesílení vymahatelnosti práva, aby to nebyla nová dávka, ale aby to byla pomoc dětem samoživitelů,“ dodala Gajdůšková s tím, že návrh podporují i lidovci a komunisté.

Norma podle Maláčové pomůže asi 90 tisícům dětí, státní pokladnu ročně vyjde na 700 miliónů korun.

Debata se nyní podle ministryně povede nad tím, zda bude zálohované výživné vypláceno po omezenou dobu, nebo do té doby, než bude dítě zajištěno. „Podle nás by se to mělo týkat dětí, které jsou nezaopatřené. Tedy do doby, než nabudou plnoletosti nebo než budou zaopatřeny,“ uvedla Maláčová.

Zavedení zálohovaného výživného byla jedna z podmínek ČSSD ke vstupu do koalice.