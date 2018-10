Petr Kozelka, Právo

První muž radnice, který svůj post v nadcházejících volbách obhajuje jako lídr kandidátky sociální demokracie, si loni koupil dům ve své městské části za 7,7 miliónu. Zaplatil jej rovnou, bez hypotéky či půjčky.

Do centrálního registru oznámení musí dle zákona o střetu zájmů vkládat informace o nabytém majetku veřejní funkcionáři. Opatření má sloužit k větší transparentnosti i na komunální úrovni.

Bystrcký starosta však do registru nepřiznal vůbec nic, teprve poté, co se o případ začalo zajímat Právo, doplnil do kolonky příjmů nad 100 tisíc korun částku jedné koruny, přestože při rozhovoru s Právem přiznal, že platí tzv. milionářskou daň, vyměřovanou lidem s velmi vysokými příjmy.

Na otázku, z jakých konkrétních zdrojů si na téměř osmimiliónovou platbu za dům našetřil, starosta odpověděl, že z příjmů před nástupem do funkce starosty, které jsou řádně doloženy v pravidelných daňových přiznáních. „Veřejnost především zajímá to, co jsem udělal pro obec. Ať lidé rozhodnou ve volbách, jestli je zrovna tohle pro ně tak důležité,“ poznamenal Kratochvíl.

„Já jsem skromný a nechlubím se. Všechny příjmy mám zadokumentované, podávám pravidelně daňové přiznání a platím daně. Jsou to příjmy nesouvisející s funkcí starosty, například z nájmu. A peníze na dům jsem měl k dispozici už před nástupem do funkce,“ dodal Kratochvíl s tím, že před nástupem do funkce také průběžně kupoval nemovitosti, které jsou bez dluhů, a proto nevidí nic zvláštního na koupi domu v městské části, kde chce bydlet.

To, že údaje o majetku do registru nedodal, Kratochvíl vysvětlil tím, že zákon, jenž tato přiznání nařizuje, je špatný. „Nebudu ze sebe a svých příbuzných dělat cíl tím, že bych řekl, jaké mám nemovitosti nebo kolik vydělávám. Věřím, že zákon bude brzy zrušen, je totiž populisticky namířen mimo jiné na nejnižší pudy lidí, neboť dává také seznam cílů pro grázly,“ vysvětlil svůj postoj starosta s tím, že předchozí starosta i tajemník radnice měli s poškozením svého majetku své zkušenosti.

Raději zaplatí pokutu

Za nedodání údajů do registru hrozí pokuta až padesát tisíc korun. „Raději zaplatím pokutu, pokud mi bude vyměřena,“ řekl starosta a dodal: „Ten zákon je protiústavní, neboť neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů obcí, měst a krajů. Senátoři již ostatně podali ústavní stížnost. Faktem je, že mi není známo, že by ministerstvo spravedlnosti ukládalo pokuty za nedodržení tohoto zákona,“ dodal.

První muž bystrcké radnice se do povědomí veřejnosti zapsal i tím, že při bitce před třemi lety zlomil čelist a vyrazil zuby elitnímu vojenskému zpravodajci. Důvodem sporu byla starostova přítelkyně.