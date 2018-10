Praha už ví, jak bude vypadat nový Dvorecký most. Kdy se začne stavět, netuší

Pražští radní vybrali podobu nového mostu, který by měl přes Vltavu spojit Prahu 4 s Prahou 5. Vítězný návrh, který by měl spojit oblasti kolem zastávek Dvorce a Lihovar, vytvořily ateliéry Tubes a Atelier 6. Stavba, která se plánuje řadu let, by měla vyjít na miliardu korun. Kdy by se mohlo začít stavět, zatím není jasné. Most bude primárně určen pro tramvaje a chodce, případně autobusy MHD.