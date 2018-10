Barbora Zpěváčková, Novinky

Stuchlík prohlásil, že na sídlišti bydlí každý druhý Pražan a že tam vyrostl i on sám. „Sám jsem se na sídlišti narodil, je to hezké místo k životu, ale často zanedbané,“ řekl.

ANO podle něj nechce sídliště zahušťovat. „To, co musíme udělat, je rekonstruovat a dovybavit sídliště občanskou vybaveností, která tam chybí,“ nastínil.

Nejdůležitější je podle něj obnova vnitrobloků, chce jich zrekonstruovat 35 za rok. V podzemí by měla vzniknout nová parkovací místa. Na sídlištích chce také zabezpečit vyšší bezpečnost díky novému osvětlení a kamerovému systému.

Petr Stuchlík u fotografie Andreje Babiše.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dvojka na pražské kandidátce Patrik Nacher k tomu dodal, že ANO by chtělo rozšířit parky, opravit hřiště, postavit nové bazény a vybudovat veřejná kluziště. „Naším cílem je, aby v každé městské části bylo mobilní nebo trvalé kluziště,“ uvedl. Investice do sídlišť by podle Nachera měly být v jednotkách miliard.

Hnutí ANO stálo v posledních čtyřech letech v čele pražské vlády, kterou tvořilo ještě s ČSSD a Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL, STAN).

Stávající primátorka Adriana Krnáčová už svůj post obhajovat nebude. V čele kandidátky měl stát původně Patrik Nacher, který vyhrál primárky a posvětil ho i krajský sněm, po rozhodnutí vedení hnutí se však nakonec stal lídrem podnikatel Stuchlík.

Komunální volby 2014, štáb ANO. Na snímku zleva Patrik Nacher, Eliška Kaplicky, Eva Kislingerová, Andrej Babiš, Adriana Krnáčová, Radmila Kleslová a Michal Hašek

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Politolog Ladislav Mrklas z Cevro Institutu Novinkám řekl, že pražská sídliště jsou pro ANO největší baštou. „Jsou to místa, odkud se rekrutuje velká část hlasů hnutí ANO,“ komentoval.

Podle něj má hnutí šanci, že voliče zmobilizuje. „Ukazuje novou tvář, která se chce soustředit do problematiky sídlišť. Něco podobného lidem žijícím na sídlištích může být blízké. Petr Stuchlík je takový pražský Andrej Babiš,“ zhodnotil.

Přestože mnohá sídliště již v minulých letech prošla regenerací a už se nejedná o šedé a chladné paneláky, přesto ještě je kde opravovat a regenerovat. Petr Just, politolog

Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha se ukazuje, že i přesto, že se kampaně přesouvají do on-line prostoru, je nadále kontaktní kampaň považována za základ. „A toho si jsou vědomy i strany typu ANO, které mají kampaň na sociálních sítích velmi intenzivní,“ podotkl.

Sídliště podle něj představují z voličského hlediska obrovský potenciál nejen co do počtu lidí, které může strana či hnutí oslovit, ale i témat. „Přestože mnohá sídliště již v minulých letech prošla regenerací a už se nejedná o šedé a chladné paneláky, přesto ještě je kde opravovat a regenerovat a nabízet i oživení života na sídlištích v jiných ohledech, například školky či hřiště,“ podotkl Just.

Dodal, že ANO musí kontaktní kampaň dělat i proto, že kvůli výběru v podstatě zcela neznámého kandidáta na primátora jej musí mnohem více zviditelňovat.