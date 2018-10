koc, Novinky, ČTK, Právo

„Muž do obce, za úplatu přihlašoval k trvalému pobytu osoby z Teplicka, a to z důvodu, aby jim vzniklo v obci volební právo a tyto osoby opět za úplatu volily pachatelem určenou politickou stranu či hnutí,” informovala v pondělí krajská policejní mluvčí Marie Pivková.

Policie neuvedla, kterou stranu či hnutí měl podezřelý muž tímto způsobem prosazovat. V obci kandiduje hnutí SPD a vedle něj dvě sdružení nezávislých kandidátů, a to Lidé pro hory a Nová Hora.

V obci jsou tři kandidátky



Že se jedná o Horu Svatého Šebestiána, Právu potvrdil starosta Jan Koucký (Lidé pro hory). „Do objektů v obci se těsně před volbami přihlašovali lidé k trvalému pobytu. Vyšetřovala to policie,“ řekl starosta.

„Obě (sdružení) se od takových praktik důsledně distancovala,“ zdůraznil starosta, jenž za Lidi pro hory už tentokrát nekandiduje.

Pokud by došlo k prokázání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb, mohl by dotyčný odejít od soudu s trestem od šesti měsíců do tří let.

Před čtyřmi lety se podobný případ řešil v Karlově Studánce. [celá zpráva]

Volební kampaň sleduje také policie v Mostě či Ústí nad Labem. V krajském městě se objevily informace, že na kandidátce hnutí Čisté Ústí jsou jména lidí, kteří o tom nevěděli. „Z úřední povinnosti se budeme tímto zabývat,” citovala ČTK mluvčí policie Veroniku Hyšplerovou.