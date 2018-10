Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Do vysoké politiky se chce vrátit po osmileté odmlce ředitel Zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas, který byl poslancem za zelené. Nyní usiluje o Senát na Chomutovsku s podporou hnutí Senátor 21. Nabídku kandidovat přijal až napodruhé.

„Podpořilo mě sedm stran. Nelíbí se mi, když lidé pořád kritizují a nic nedělají. Lež se stala téměř legitimní součástí politické kultury. Stále se hledají nějací nepřátelé. To je nebezpečné. Lidé by se nějak vyjádřit měli,“ sdělil Právu svou motivaci.

„Nemyslím si, že by mě to nějak semlelo, protože jsem si to již vyzkoušel. Už jsem byl v situacích, které prověřily, že se nenechám zviklat a zatáhnout do nějakých afér,“ dodal Rabas.

Přemysl Rabas

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na Litoměřicku jde do senátních voleb exministr zdravotnictví Rath, který ve zdejší věznici strávil víc než rok a je nepravomocně odsouzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na 8,5 roku vězení. Teď kandiduje za Českou suverenitu, vedenou bývalou soc. dem. poslankyní Janou Volfovou. Pokud by uspěl, získal by tím imunitu, které by ho mohli zbavit senátoři. Před více než šesti lety to udělali poslanci.

Spolu s manželkou kandiduje Rath i do obecního zastupitelstva ve „své“ středočeské obci za sdružení Zdravá Hostivice. Na listině je s exministrem školství Marcelem Chládkem, který prošel ČSSD, zemanovci a nyní je nezávislý.

Josef Dobeš v době, kdy působil jako ministr školství za VV.

FOTO: Petr Horník, Právo

Cestu do Senátu chce Rathovi na Litoměřicku zkřížit další nezávislý kandidát a exministr školství za Věci veřejné Josef Dobeš. „Založil jsem již druhou fotbalovou akademii, kde se staráme o talentované a šikovné děti. Vadí mi jejich nulová podpora státu,“ řekl Právu.

„Zatímco děti s handicapem mají podporu v rámci inkluze, nic proti tomu, rozvíjení talentů, na kterých bude za 40 let stát tato republika, je jen na rodičích. Proto jsem se rozhodl, že vstoupím do stejné vody s klíčovým tématem: podpora talentovaných, šikovných a aktivních dětí,“ dodal Dobeš.

Změnili dresy



Svůj stranický dres změnili i další kandidáti. Tak třeba exposlankyně Jitka Chalánková, známá z kauzy dětí Michalákových. Ač byla místopředsedkyní TOP 09, nyní kandiduje jako nezávislá, když ji strana odmítla nominovat.

Bývalý ředitel psychiatrické léčebny Bohnice Ivan David

FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Návrat si přeje bývalý poslanec a ministr zdravotnictví, exšéf bohnické psychiatrické nemocnice Ivan David. Svou politickou kariéru spojil s ČSSD, za kterou neúspěšně kandidoval do horní komory, tentokrát získal nominaci od SPD.

„Nebyla to moje iniciativa, nabídka přišla od politické strany. Byl jsem na vahách nikoli s ohledem na to, kdo mi tu nabídku dal, ale s ohledem na to, jestli po tom toužím. Povzbudili mě i přátelé. S ohledem na své zkušenosti i určitou autoritu jsem se rozhodl, že bych to měl přijmout,“ řekl Právu David.

Ten se v Praze 12 střetne mj. s exministrem financí Ivanem Pilným, který za ANO kandiduje i jako trojka na pražský magistrát.

O návrat do Senátu, který se jí již dvakrát nezdařil, bude na Zlínsku usilovat i Jana Juřenčáková, bývalá starostka Rokytnice a šéfka Sdružení místních samospráv. Byla mezi politiky, kteří před deseti lety dostali poštou nábojnici při volbě Klause prezidentem. Podporu nezávislých starostů nyní vyměnila za Realisty vedené politologem Petrem Robejškem.

Ruml jde v Praze 2



Známé tváře se pokusí o pokračování své politické kariéry i na radnicích. O pražský magistrát se uchází např. soc. dem. exministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Rád by tu zasedl i bývalý ministr dopravy a spojů v Zemanově vládě Jaromír Schling. Za STAN kandiduje i bývalý poslanec ODA, nyní expert na otevřený přístup k informacím Oldřich Kužílek. Pro něj by to byl postup o stupínek výš, protože působí na radnici v Praze 6.

„Myslím, že bych mohl i na velké radnici do toho vnést něco více ze svých hledisek větší otevřenosti a nakládání s veřejnými prostředky,“ sdělil Právu.

Někteří bývalí politici usilují o křesla v zastupitelstvech městských částí a obcí. Mezi nimi je i polistopadový poslanec, senátor a ministr vnitra Ruml, který po odmítnutí Piráty kandiduje v Praze 2 za STAN.

O místo na zlínské radnici se opět po osmi letech uchází bývalá primátorka a také jedna z prvních senátorek Irena Ondrová (ODS).