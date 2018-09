tin, Právo

Podle šetření posilují piráti, které by volilo 15,5%, na třetím místě je ODS se třinácti procenty. Na historické dno se podle něj naopak propadají komunisté, kteří Babišovu vládu tolerují, hlasovalo by pro ně jen 5,5%.

Do Sněmovny by se vůbec nedostala TOP 09, která v posledních volbách prolezla s odřenýma ušima, jejich preference jsou nyní na čtyřech procentech.

Na hraně je též KDU-ČSL, která by získala 5,5%, stejně jako komunisté. SPD by mírně oslabila, do parlamentu by se dostala s devíti procenty hlasů.

„Před komunálními volbami sledujeme rostoucí preference ANO a pirátů, protože se aktivují jejich příznivci,“ uvedl pro ČT analytik Kantar TNS Pavel Ranocha. ANO podle něj sbírá bývalé nevoliče, vysává ale i voliče komunistů.

Šetření se účastnilo 1200 respondentů.