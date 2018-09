dan, Právo

Koalice by chtěla masivněji investovat do dopravních staveb, jako jsou opravy mostů a silnic. „Náš odhad ukazuje, že by se dalo v příštím období investovat 60 až 70 miliard korun a tím výrazně zlepšit stav dopravní infrastruktury v Praze,“ uvedl Pospíšil. Jako prioritu uvedl opravu Hlávkova mostu, který je ve špatném stavu a je klíčovým pro celou pražskou dopravu.

Podle Pospíšila mají také už připravenou novelu stavebního zákona, která by urychlila přípravu staveb, stejně jako vytvoření centrálního stavebního úřadu pro všechny velké pražské stavby.

Podle Pospíšila mají v plánu, pokud uspějí, započít dvě velké stavby. První je nový most mezi Holešovicemi a Libní, tzv. Rohanský most, a druhá je nová koncertní síň na Vltavské.

„Česká republika i Praha je spojena s hudbou a některá velká mezinárodní hudební tělesa zde nemohou koncertovat, protože tu není vhodný prostor,“ řekl Pospíšil.

Schwarzenberg: Krnáčová je milá dáma, ale...



Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg připomněl aféry ODS a konstatoval, že Praha nefunguje ani za vlády ANO a potřebuje zásadní změnu.

„Paní Krnáčová je milá dáma, ale kdybych já chtěl být ředitelem pražského baletu, tak by to dopadlo stejně. Neviním z toho paní Krnáčovou, ale toho, kdo ji tam dosadil,“ řekl Schwarzenberg.