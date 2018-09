Oldřich Danda, Právo

Zájemce do záloh táhne nejen zhoršující se situace ve světě či vlastenectví, ale i mnohem lepší podmínky, které na ně čekají. Zlepšilo se finanční ohodnocení pro ně i kompenzace pro jejich zaměstnavatele, ale také už dostávají novou výstroj a výzbroj. Takže vedle profesionálních vojáků už nevypadají jako chudí příbuzní.

„Nechtěl bych, aby byl vnímán rozdíl mezi jednotkami aktivní zálohy a profesionálními vojáky. K vašim potřebám přistupuji naprosto stejně. Jsme jedna republika, jedna armáda,“ řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata záložákům, které na začátku září navštívil na cvičení Ample Strike u Náměště nad Oslavou.

Náčelník Generálního štábu Aleš Opata

FOTO: Petr Horník, Právo

Většina rezervistů má jako svou osobní zbraň samopal vzor 58, který se v armádě používá už šedesát let, ale u bojových jednotek již střílí s moderními útočnými puškami Bren, které armádě dodává Česká zbrojovka v Uherském Brodě.

Profesionální vojáci fasují nový vzor Bren 2 a Bren „jedničku“ předávají záložákům.

„Některé jednotky aktivní zálohy je již užívají v souladu s výzbrojí svých útvarů,“ řekla mluvčí Cyprisová. Dodala, že všichni záložáci dostanou breny do roku 2025.

Zlepšila se i výstroj. Podle mluvčí záložáci začali dostávat nový stejnokroj vzor 95, goretexové bundy a boty, speciální rukavice nebo blůzy pod balistickou vestu.

To je velký posun, protože získat ve výstrojových skladech takovéto vybavení, byl donedávna problém i pro profesionální vojáky. Ale ministerstvu se před časem podařilo konečně uzavřít řadu velkých kontraktů na dodávky maskáčů a další výstroje.

Nové pušky na přehlídku



Mezi záložáky vládne spokojenost. „Stěžovat si mohou už jen největší potížisté. Například na cvičení Ample Strike jsme dostávali kvalitní pravidelnou stravu, kterou nemám ani v práci. Byl to týden zážitků. Cvičili jsme musado (bojové umění), lezli na cvičné stěně, měli jsme vojenské plavání a atraktivní střelby s brenem,“ pochvaloval si Právu jeden z členů roty bojového zabezpečení.

Dodal, že také v jeho jednotce budou mít brzo všichni pušku Bren. „Jdu na přehlídku ke 100. výročí založení republiky a všichni, kteří tam půjdeme, dostaneme breny a po přehlídce nám už zůstanou,“ dodal záložák.

Ministerstvo obrany by chtělo přitáhnout do záloh do roku 2025 až pět tisíc záložáků. Pokud bude zájem přetrvávat, bude to mnohem dřív. Před časem byli záložáci až na výjimky jen u 14 krajských velitelství. Dnes má armáda už 44 jednotek aktivní zálohy. A příští rok vzniknou jednotky rezervistů u každého útvaru.

Aktivní zálohy existují řadu let, ale fronty v náborových kancelářích zhoustly teprve před dvěma roky, kdy se změnila branná legislativa. Ta upravila odměňování jak záložáků, tak jejich zaměstnavatelů, kteří mohou dostat jako kompenzaci částku ve výši průměrné mzdy.

Hlavně pro studenty se stala záloha zajímavou i finančně. Roční odměna se zvedla z šesti na 18 tisíc, pokud záložák absolvuje alespoň jedno týdenní cvičení, a studenti dostávají navíc dalších 6000 korun.

Za absolvované cvičení dostávají záložáci služné odpovídající poměrné části platu vojáka z povolání ve stejné funkci a hodnosti, a to podle počtu odcvičených dnů. Služné se navíc zvyšuje podle počtu odsloužených let.