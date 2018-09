pko, Právo

Muž utrpěl zlomeninu pánve poté, co na něj v práci při demontáži spadlo půltunové kolo od traktoru. Lékaři mu do těla dali speciální dlahu, ta se mu ovšem zlomila, následovalo několik operací, nakonec nastoupila sepse, úplné ochrnutí, a tři roky po úrazu přišla smrt.

Pojišťovna po nehodě muži vyplatila 700 tisíc korun, rok po události také ještě stačil zažalovat svého zaměstnavatele o náhradu škody z pracovního úrazu. Po jeho smrti v řízení pokračovali dědicové, kterým ale justice nakonec vzkázala, že komplikace v průběhu léčby nesouvisely s úrazem, a proto nemají na peníze nárok.

ÚS ale upozornil, že znalecké posudky se shodly na tom, že jedna z komplikací vedoucí až k tragickému konci by se zřejmě nestala jen tak sama od sebe. „Je tedy zřejmé, že nebýt úrazu, nebylo by operace. Nebýt operace, tak by poškozený neonemocněl zlatým stafylokokem. Nebýt infekce, tak by nezemřel. Příčinná souvislost – úraz – operace – infekce – smrt je zde zcela zřejmá,“ popsal Uhlíř s tím, že v při soudním jednání nevyšla najevo žádná okolnost, která by do řetězce vstoupila zvenčí.

Případem se tak bude muset znovu zabývat Krajský soud v Brně.