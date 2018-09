Padesát českých rodin je připraveno se ujmout syrských sirotků

Seznam více než 50 rodin, které by se ujaly syrských sirotků, má iniciativa Češi pomáhají. Na svém Facebooku v pondělí zveřejnila, že další lidé nabídli hlídání dětí nebo doučování. To, aby Česká republika přijala 50 syrských sirotků, navrhla lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Premiér Andrej Babiš (ANO) to striktně odmítá.