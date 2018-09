Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Důvodem byla nezvládnutá demonstrace při jednání o důvěře Babišově vládě 11. července, kdy se dav bez potíží dostal přímo k jednací budově, ačkoliv shromažďovací zákon označuje Sněmovní ulici za místo, kde nejsou demonstrace povolené.

Poslanci se shodli v jednom: shromažďovací zákon byl porušen. Podle politiků za to mohou jak demonstranti, tak policie, která dav do ulice pustila.

„Zkoumáme, proč došlo k selhání a proč nebyl naplněn zákon,“ řekl Právu předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). Připomněl, že při červencové demonstraci museli zasahovat premiérovi bodyguardi, aby ho ochránili před létajícími lahvemi.

„Kdyby tam stál střelec, jak by to mohlo dopadnout?“ položil řečnickou otázku. Koten podle svých slov chápe, že někomu mohla situace připomenout 17. listopad 1989, ale dodržování zákona by mělo platit pro všechny.

Izraelci se divili



„Policie by měla dodržovat zákony a všechny vnitřní normy,“ řekl Právu místopředseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). Připustil, že situace před Sněmovnou v červenci byla natolik zjitřená, že si lze těžko představit nějaký policejní zásah, ale na druhou stranu platí, že ve Sněmovní ulici nejsou demonstrace povolené.

Video

Záznam: Schůze Sněmovny svolaná k vyslovení důvěry menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD a demonstrace před Poslaneckou sněmovnou

„Zabezpečení by se mělo změnit i s ohledem na útoky v Evropě,“ poznamenal Žáček. Chápe prý ale, že budova komory je v historické zástavbě, tudíž technická opatření mohou být složitá. „Měl by být snížen pohyb potenciálních útočníků. Lepší je něco udělat než čekat, až se něco stane,“ dodal Žáček.

Obdobný názor zastává i exministr vnitra a další z místopředsedů výboru Milan Chovanec (ČSSD). „Kolem Sněmovny demonstrace nemají probíhat, takže se musíme pobavit o tom, aby se podobná situace už neopakovala,“ řekl Právu. Také Chovanec si ale nedokáže představit, že by v červenci zasáhli těžkooděnci a demonstranty vytlačili.

Další z místopředsedů výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) má jasno: „Zákon je zákon a platí pro všechny.“

Izraelci byli v šoku



Podle poslanců by do budoucna mohla být Sněmovní ulice navíc zabezpečena i proti podezřelým autům, a to vysouvací zábranou, která by měla v případě potřeby znemožnit vjezd před budovy. Poslanci dávají k dobru zkušenost izraelských kolegů, kteří Sněmovnu navštívili a nevěřili svým očím, že jednací sál i další prostory sousedí přímo s ulicí, kde se může pohybovat kdekdo.

Lepší ochranu sídla Sněmovny předpokládá i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Do budoucna je na zvážení posílení zabezpečení Sněmovní ulice, hrozí-li přesun velkého množství lidí, z jejichž středu může vzejít spontánní nebo více či méně organizované shromáždění,“ sdělil Hamáček poslanci Jiřímu Kobzovi (SPD) v odpovědi na interpelaci.

V ní také informoval, že kvůli červencové demonstraci čelí tři organizátoři přestupkovému řízení. „Policie přijala adekvátní opatření k zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, čímž zabránila vyhrocení situace,“ vysvětloval tehdy ministr vnitra postup při červencovém protestu. Podle něj byli policisté připraveni k zákroku, ale situace tomu neodpovídala.

Proslýchá se, že Babišovi odpůrci chystají další demonstraci v blízkosti Sněmovny. „Odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v rámci oznámených shromáždění provádíme vždy. Rozsah bezpečnostního opatření vždy koncipujeme podle reálné a aktuální situace,“ sdělil Právu mluvčí pražského policejního ředitelství Tomáš Hulan.