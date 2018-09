Jiří Vavroň, Právo

„Sňatky zase přicházejí do módy,“ řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. „V roce 2013 bylo uzavřeno 43 499 sňatků a od té doby počet každý rok roste,“ dodal.

Podle psycholožky Radany Štěpánkové se mezi mladými zvyšuje touha po jistotě, stabilitě vztahu, ale i po tradičních rodinných hodnotách. Svoji roli hraje i příznivá ekonomická situace s historicky nízkou nezaměstnaností a rostoucími platy.

Více než dvě třetiny sňatků uzavřely páry, v nichž oba snoubenci vstupovali do manželství poprvé. Muži se poprvé žení nejčastěji ve 29 letech, ženy ve věku 27 let, uvádějí statistici.

Svatby s cizinci



Deset procent sňatků uzavřeli snoubenci stejného věku, 17 procent s jednoletým rozdílem. Naopak největší rozdíl mezi mužem a ženou vstupujících do manželství byl 46 let. V jednom případě byl tím starším muž ve věku 73 let, v druhém žena, které bylo 79 let a ženichovi 33.

Od června do září se loni konalo 68 procent svateb.

I přes nárůst svateb ale platí, že současná mladá generace vstupuje do manželství méně často a později než jejich rodiče, konstatuje Tereza Štyglerová z ČSÚ. Na začátku 90. let se vdávalo a ženilo 90 procent mladých Čechů, v současnosti je to přes 60 procent.

Nejoblíbenějšími měsíci pro uzavírání sňatků jsou letní měsíce. Od června do září se loni konalo 68 procent svateb. Z hlediska dnů v týdnu je nejoblíbenější sobota.

Lidé si také rádi vybírají k uzavření manželství atraktivní data. Za poslední dobu bylo nejúspěšnějším datem 7. 7. 2007, které tehdy navíc vyšlo právě na sobotu a konalo se 4406 svateb.

Češi se rádi žení či vdávají i v exotickém prostředí, například loni proběhlo 147 sňatků na Mauriciu.

Češi a Češky také v minulém roce uzavřeli 4648 svateb s cizinkou či cizincem. Mezi nimi dominují občané Slovenska. Ve 44 procentech případů svatby s cizinkou se Čech oženil se Slovenkou, v 18 procentech s Ukrajinkou a v osmi procentech s Ruskou.

České ženy si v případě svatby s cizincem braly Slováka v 34 procentech, Němce v devíti a občana Velké Británie v sedmi procentech případů.