jas, Novinky

Společné prohlášení ústavních činitelů ve středu odpoledne po skončení schůzky zveřejnil Hrad.

Jednání se vedlo i o otázkách migrace s tím, že ČR bude i nadále odmítat princip přerozdělování migrantů a prosazuje potřebu řešit migraci v oblastech, odkud uprchlíci míří do Evropy.

„ČR bude nadále prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému, která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují,“ shodli se.

Prezident Miloš Zeman (vpravo) se zdraví s premiérem Andrejem Babišem). Vlevo je ministr zahraničí Jan Hamáček.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Debata se vedla i nad obchodními válkami mezi USA, Čínou a EU. Všichni se shodli na prosazování liberálního obchodu a uznání autority Světové obchodní organizace (WTO). Zavádění nových ochranných opatření, jakou jsou cla, by mělo negativní dopad na český export.

Podpora NATO a misí



Politici se rovněž shodli na významu NATO a podporují prohlubování její spolupráce s Evropskou unií. Podporují i českou účast „v aliančních misích a operacích, z nichž obzvláště důležitá z hlediska boje proti mezinárodnímu terorismu je naše přítomnost v Afghánistánu“.

Ambasáda do Jeruzaléma



Ve vztazích k Izraeli hodlá ČR otevřít v Jeruzalémě Český dům. Půjde prý o první krok „v záměru přemístit velvyslanectví ČR do Jeruzaléma v souladu s mezinárodním právem”. Do Izraele by měl v listopadu zamířit prezident Zeman.

Další z oblastí, o níž se na Hradě jednalo, je otázka brexitu, kde ČR bude usilovat o „zachování vnitřního trhu EU a udržení nedělitelnosti jeho čtyř svobod, zajištění bezpečnosti v Evropě“.

Řešila se rovněž koordinace zahraničních cest a přípravy na předsednictví ČR ve skupině V4 a v Radě EU, které připadá na rok 2022.

Zatímco předseda vlády Andrej Babiš (ANO) spolu s Janem Hamáčkem (ČSSD) pověřeným vedením resortu ministerstva zahraničí a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (ANO) dorazili, stejně jako předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) chyběl, neboť je v zahraničí a Hrad neakceptoval, aby jej zastoupila místopředsedkyně komory Miluše Horská (KDU-ČSL). [celá zpráva]