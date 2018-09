Renáta Bohuslavová, Novinky

Sněmovna by se během aktuální schůze mohla zabývat zrušením tzv. karenční doby, což je jedna z priorit ČSSD a je to i v programovém prohlášení vlády. Zatímco sněmovní sociální výbor to podpořil, ten hospodářský i hlasy poslanců z ANO to zamítl. I přesto z poslaneckého klubu ANO nyní zní, že proplácení nemocenské od prvního dne podpoří. Věříte tomu?

Důležité je zmínit, že výbor pro sociální politiku je výbor garanční. To je skutečně ten výbor, který určuje směr projednávání, a podle mého soudu nic nebrání tomu, aby do konce roku bylo schváleno znovuobnovení placení nemocenské od prvního dne s tím, že účinnost nastane 1. července 2019.

Když jsem o tom mluvila s drobnějšími podnikateli, tak mi argumentovali tím, že se bojí ze strany zaměstnanců zneužívání.

To samozřejmě slýchám často. Domnívám se, že ty věci musíme rozdělit a že nakonec nejdou proti sobě. Pokud dnes někdo zneužívá toho, že může nahlásit zaměstnavateli, že je nemocný, až čtvrtý den, tedy tři dny zpětně, tak to je věc, která je nejen k diskuzi, ale já si dokážu představit, že to může být změněno a zrušeno. My to chceme rozdělit. Pokud někdo zneužívá zpětné hlášení nemoci, pojďme to řešit, nemáme s tím problém. Námitkám rozumím, ale tohle není ten důvod, proč snižovat důstojnost zaměstnanců v nemoci.

Z vašich reakcí po jednání výborů bylo znatelné překvapení a zklamání. Nedělá si s vámi přeci jen hnutí ANO jako váš koaliční partner, co chce?

To rozhodně ne. Hospodářský výbor se samozřejmě opravdu nesl v hlasu zaměstnavatelů. Mě samotné se velmi dotklo, že zaměstnavatelé nazývali zaměstnance slovy jako lemplové. Je jasné, že oba tábory mají trochu jiné zájmy, a asi každý pochopí, že hospodářský výbor se zmocnil toho, aby zdůraznil ekonomické parametry. To se mu podařilo, ale to neznamená, že plénum Sněmovny to většinou ČSSD, ANO, KSČM, ale také Pirátů nakonec znovu nezavede. Myslím, že je to skoro jasná věc, že se tak stane, a podle mého soudu je to dobrá zpráva pro zaměstnance, ale i ČSSD a ANO, že se dodržují dohody, protože pokud by se nedodržovaly, tak by asi nemělo smysl společně vládnout.

Těch věcí, u nichž to vypadá, že ANO buď neplánuje respektovat koaliční smlouvu nebo se spojuje s opozicí, je víc. V sociálním výboru bylo třeba zastaveno projednávání zálohovaného výživného. Na schůzi Sněmovny chce ANO zase společně s ODS prosadit zmírnění zákona, který o vybraných svátcích uzavřel větší prodejny. Opět se ptám, jak moc hnutí ANO věříte, že bude prosazovat i vaše programové priority?

Absolutně věřím současnému vedení ČSSD, Janu Hamáčkovi, že ty věci, kvůli kterým jsme ve vládě, jako jsou podmínky zlepšování práv zaměstnanců, otázka zlepšení jejich ohodnocení a zlepšení postavení seniorů i kvalitnější vzdělávání, budeme umět prosazovat a neustupovat. Pokud to dokážeme takhle naplňovat, tak má smysl v takové vládě být.

Co se týká nemocenské, tak tam jsme si detaily vydiskutovali. Co se týče výše kompenzace směrem k zaměstnavatelům, tak v tuto chvíli jim garantujeme minimálně tři miliardy z hlediska snížení pojištění o 0,2 procenta. My se za ČSSD domníváme, že takhle je to „fér”. Pokud bude hnutí ANO chtít, můžeme o tom ještě jednat, ale není možné, aby se zpozdila účinnost zákona.

Má sociální demokracie nějaký plán na to, co bude dělat, když hnutí ANO vaše návrhy v koaliční smlouvě nepodpoří a poruší koaliční smlouvu?

V případě porušení koaliční smlouvy, v tuto chvíli k tomu zatím nedošlo, ale kdyby došlo, máme na to připravené kroky. Vyvolá se dohodovací řízení, koaliční jednání, a musím říct, že bych byla velmi nerada, kdybychom došli k takovýmto sporům. Nicméně je potřeba důrazně říct, že jsme na to připraveni a za ty věci, kvůli kterým jsme šli do vlády, budeme tvrdě bojovat.