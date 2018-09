Jan Menšík, ČTK, Právo

„Velmi vítám to trestní oznámení na sebe, protože taková věc se poté musí dopodrobna šetřit, a my jsme přesvědčeni, že důkazy, které máme, mě nejenom vyviňují z jakéhokoliv úmyslu někoho nespravedlivě obvinit, ale hlavně na ty osoby máme mnoho důkazů a jejich činnost by měla být policií prověřena,“ uvedl Čunek.

Monsport a jeho zástupkyně Iva Fialová Ištvánková v srpnu oznámili, že chtějí podat trestní oznámení na Čunka a další osoby kvůli jejich výrokům o nakládání s majetkem H-Systemu. [celá zpráva]

Přeprodání za 30násobek ceny



Hlavním důvodem, na který Čunek i další zainteresovaní dlouhodobě upozorňují, je údajně špatné rozprodávání majetku zkrachovalého H-Systemu.

Čunek poukázal na to, že majetek společnosti byl konkurzním správcem rozprodán za 36,5 miliónu korun, přičemž noví majitelé tyto pozemky později prodali za více než jeden a čtvrt miliardy korun, tedy třicetinásobek.

„To nejsou odhadní nebo vymyšlené ceny, to jsou ceny, za které se tyto majetky prodaly těmi, kteří je nakoupili," vysvětlil senátor tyto částky. „Správce takovýmito prodeji okrádá klienty H-Systemu,“ dodal s tím, že stejně tak zároveň okrádá i bývalého majitele H-Systemu Petra Smetku, který má povinnost poškozené odškodnit sám za sebe. Podle Čunka mu však nic nezbylo kvůli činnosti správce.

Monsport však již v minulosti poukazoval na to, že prodeje majetku již několikrát prověřovala policie a vždy to odložila.

Konkurs se vleče 20 let



Konkurz na H-System trvá již dvacet let, a právě za tyto průtahy může podle Čunka z velké části i Monsport, protože na něj správce nemá čas kvůli svým podnikatelským aktivitám.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.