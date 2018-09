Novinky

Premiér nyní nepřímo podmiňuje zrušení karenční doby fungováním projektu elektronické neschopenky, který by měl odstartovat v lednu. Připomněl rovněž, že podnikatelé nejsou z tohoto návrhu, který by pro ně znamenal výdaje navíc, nadšeni a hnutí ANO jej akceptovalo s nevolí.

„Chystáme se na separátní jednání s panem předsedou Hamáčkem,” uvedl v pondělí Babiš.

„Čekám, že bude potvrzeno to, co bylo řečeno. Zrušení karenční doby je pro ČSSD klíčová záležitost. Je to jeden z důvodů, proč jsme vstupovali do vlády,” opáčila Maláčová.

Skutečnost, že zrušení karenční doby nemá ve vládní koalici jednoznačnou podporu, ukázalo minulý týden jednání sněmovního hospodářského výboru, který novelu zákoníku práce doporučil i hlasy poslanců ANO zamítnout. [celá zpráva]

Stalo se tak i přes to, že kabinet má tento bod uveden v programovém prohlášení a pro ČSSD jde spolu se zavedením zálohovaného výživného o jedno ze zásadních témat.

Drobný nesoulad, věří Hamáček



Hamáček v neděli v Partii televize Prima odmítl, že by byl tento drobný programový nesoulad podrazem od koaličního partnera a odkázal na skutečnost, že podstatné bude hlasování pléna Sněmovny.

ČSSD navrhuje, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Novela by se dotkla i vojáků, policistů, hasičů i příslušníků dalších bezpečnostních sborů.

ANO původně navrhovalo variantu, aby lidé v prvních třech dnech nemoci dostávali 30 procent platu. Proplácelo by se od prvního do jedenáctého dne.

Babiš v pondělí jednal s ministry i se starosty o problematice zneužívání dávek na bydlení a obchodu s chudobou. Se vznikem zákona o sociálním bydlení Babiš nyní nepočítá. Vláda se podle něj bude soustředit na program výstavby bytů, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj.