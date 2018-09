Novinky

„Od začátku července byla nejlepší Šumava,” shrnul situaci Jaromír Malík z České mykologické společnosti s tím, že díky srážkám je i nadále nejpříznivější situace pro růst hub právě na jihozápadě republiky.

Podle čerstvých přírůstků do mykologické poradny rostou houby například na Plzeňsku v okolí Manětína „docela utěšeně”.

Bez šance prý nejsou ani houbaři na Vysočině, kde mají mykologové hlášeny nálezy z okolí Pelhřimova.

V Praze podle Malíka rostou pečárky polní, s dalšími houbami je to však kvůli nedostatku srážek ve středních Čechách horší.

Nedávný déšť by mohl pomoci



Situaci by mohly vylepšit nedávné deště. „Minulý víkend napadlo na Moravě a ve Slezsku 80 až 100 milimetrů srážek a v Jihočeském kraji a na Vysočině 60 až 80 milimetrů,” řekla Novinkám Dagmar Honsová z Meteopressu s tím, že nejméně pršelo na Ústecku a Karlovarsku.

„Teď by měly nastat dobré podmínky pro houbaření, vláha se do půdy dostala a už se tolik nevypařuje, není tak vysoká evapotranspirace. A ještě jsou po ránu mlhy, to také malinko zavlaží,“ uvedla Honsová.