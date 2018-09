Propuštěný Smetka z kauzy H-System je teď designérem mříží

V říjnu to budou dva roky, co po odpykání dvanáctiletého trestu za podvod opustil brány věznice odsouzený zakladatel zkrachovalého H-Systemu Petr Smetka (59). Přestože se před nástupem do vězení tento podnikatel zabýval celý život stavebnictvím, v současnosti dělá to, co se naučil za mřížemi pankrácké věznice. A je to paradox, protože Smetka mimo jiné navrhuje právě mříže.