Agentura AP v pátek zveřejnila záběry z francouzského pobřežního města Ouistreham, kde se skupiny migrantů snaží násilím dostat do kamiónů naloďujících se na trajekty mířící do britského Portsmouthu. Celý článek Migranty snažící se naskočit do kamiónů mířících do Británie zachytila kamera»