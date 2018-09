Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„O návštěvě jsem věděl,“ potvrdil ve čtvrtek na dotaz Práva Hamáček. A Zimola Právu sdělil, že o schůzce dopředu informoval v SMS tiskové oddělení Lidového domu.

Místopředsedové se ale diví, případně se odpovědi vyhýbají nebo jim vadí, že ČSSD neřeší důležitější věci.

„Když jsem se o schůze na Hradě dozvěděl, upřímně jsem se pobavil a zasmál, protože mám smysl pro humor. Beru to jako jemnou provokaci. Tu schůzku nelze brát vážně,“ řekl Právu místopředseda soc. dem. Martin Netolický.

„Tonoucí se Miloše chytá”



Připomněl, že členové předsednictva si chtěli se Zimolou popovídat v pátek, ale kvůli jeho neúčasti neměli šanci. „Takže asi Miloš Zeman ví o postojích Jiřího Zimoly víc než předsednictvo,“ dodal.

Podle Netolického ale hradní schůzka nebude mít na další postup soc. dem. žádný vliv, protože v kauze Poche, kterého Zimola odmítá, je prý první místopředseda jednoznačně izolovaný. „Tonoucí se Miloše chytá,“ neodpustil si bonmot.

Za soukromou záležitost schůzku označil další z místopředsedů Roman Onderka. „Chápu, že místopředseda Zimola si šel popovídat s Milošem Zemanem, nic proti tomu, je to jeho osobní záležitost, nebylo to ani z rozhodnutí předsednictva nebo grémia,“ řekl Právu s tím, že po jejím obsahu se nehodlá nijak pídit. Připomněl páteční rozhodnutí předsednictva, které dalo Hamáčkovi jasný mandát, tedy že věc má vyřešit po volbách.

„Nebudu to nijak komentovat,“ řekl Právu místopředseda Jaroslav Foldyna, kterému se nelíbí, že soc. dem. se zabývá sama sebou, než aby řešila důležitější věci, které zajímají lidi.

Foldyna, stejně jako Zimola, zastává názor, že strana by se neměla pouštět do sporů s prezidentem, protože na tom podle něj nemůže nic vydělat, a měla by spor o Pocheho vyřešit co nejdřív a nikoli ho prodlužovat.

Za naschvál označil schůzku na Hradě senátor Radko Martínek. Podle informací Práva právě on před měsícem zaslal do Lidového domu dopis. V něm navrhl, aby byl Zimola nominován do čela vnitra, neboť jako exhejtman má zkušenosti s veřejnou správou, a v čele diplomacie by zůstal Hamáček. Takové řešení Hamáček veřejně odmítl.

Senátor se na dotaz Práva odmítl k dopisu vyjádřit, neboť šlo o vnitrostranickou záležitost.