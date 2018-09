Jan Menšík, Novinky, Právo

Paroubek novinářům řekl, že k 3,5 miliónu korun od Michka a dalšímu 1,5 miliónu v Paroubkově bankovním sejfu měl přístup pouze on a jeho žena Petra. Celkem tak pět miliónů korun podle Paroubka zmizelo ze sejfu poté, co od něj Paroubková, s níž se momentálně rozvádí, odešla. Dodal, že půjčku si u Michka odpracovává.

Paroubek nepřímo řekl, že peníze ze sejfu odnesla jeho manželka. „Duch svatý to nebyl,“ nadhodil expremiér s tím, že on peníze ze sejfu neodnesl. Trestní oznámení však podávat nehodlá, protože je podle něj neetické soudit se s matkou jeho dcery. Předpokládá, že věc se vyřeší v rámci rozvodového majetkového vyrovnání.

Paroubkovy příjmy a finance se dostaly do středu zájmu poté, co Paroubková, minulý týden v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že její manžel měl nelegální miliónové příjmy. [celá zpráva]

Petr Michek a Jiří Paroubek na tiskové konferenci.

Podle Paroubka, který nyní kandiduje s podporou ostravských soc. dem. do Senátu, měly být peníze použity na burzovní operace, které spolu s Michkem plánovali. Michek podle něj peníze v menších částkách vybral z účtu, převedl na dolary a uložil v Paroubkově sejfu. Pak je prý chtěli v menších částkách vložit zpět na účet a investovat na burze.

Půjčku, kterou stvrdili směnkou, Paroubek s Michkem prý dohodli na společné dovolené v domě Paroubkových v Řecku na konci léta 2016. Poté, co peníze ze sejfu zmizely, se Paroubek Michkovi zavázal, že si půjčku u něj odpracuje formou poradenství při investování na finančních trzích. „Já mu radím s investováním na finančních trzích a od chvíle, kdy ty peníze investoval, a od doby, co mu radím, se mu podařilo vydělat 1,1 miliónu korun,“ popsal dále svůj postup řešení expremiér.

Michek, který stejně jako Paroubek momentálně kandiduje Senátu a považují se za blízké přátele, během posledních pěti let vydělal a zdanil 22,5 miliónu korun. Peníze pro Paroubka vybíral na několikrát od září do prosince v roce 2016. „Neměl jsem naráz k dispozici čtyři milióny korun, takže jsem je stahoval ze svých aktivit. A tím, jak skákal kurz dolaru, tak mi Jiří Paroubek dobře radil, kdy je dobré ty dolary nakoupit. Já jsem si dal tu práci, že jsem jezdil do směnáren, protože je tam lepší kurz, než v bance,“ popisoval Michek.

Expremiér Jiří Paroubek vysvětluje miliónové částky v sejfu.

„Vždy jsem si počkal na vhodný kurz a dal na doporučení Jiřího, a tímto způsobem jsem vydělal dalších devět tisíc dolarů. Potom jsem peníze předal Jiřímu nikoliv do domácího sejfu, ale bankovního, odkud prostě zmizely,“ doplnil Paroubkův blízký přítel. Podle něj se poté Paroubek zachoval jako chlap. „Přišel za mnou a řekl: Odešla mi žena, zmizely mi prachy,” uvedl Michek.

Zároveň tak odpověděl na otázku, proč peníze k burzovním investicím vybíral z účtu a předával je ve fyzické podobě Paroubkovi. Obchodování na burze ale probíhá v elektronické podobě, jak již dříve upozornil hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.