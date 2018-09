rsk, Právo

„Jsem rád, že jsem měl možnost vysvětlit svůj názor na řešení migrace. Shodujeme se ohledně toho, jak ji řešit, shodu nemáme z hlediska rozdělování lidí. Měli bychom to řešit jinak. Každý, kdo přichází do ČR musí mít pracovní vízum. Musíme bojovat proti ilegální migraci, není možné mít v Evropě dva systémy,“ řekl Babiš na tiskové konferenci.

Merkelová uznala, že pokud jde o přerozdělování migrantů, panují mezi Prahou a Berlínem různé přístupy. [celá zpráva]

„Máme navzájem velmi dobrou spolupráci, naplněnou důvěrou, což nevylučuje názorové rozdíly na některé otázky. Pokud jde ale o boj proti převaděčům a příčinám uprchlictví, tak to jsme našli široký společný základ,“ podotkla kancléřka.

Merkelová: Dobrý rozhovor



Merkelová připomněla že od dob, kdy EU většinově přijala uprchlické kvóty, se mnoho změnilo.

„Počet přicházejících uprchlíků se snížil. Nyní je otázka, zda loď může připlout do Itálie a lidé se vylodí tam, nebo bude nějaká solidarita. Chceme, aby to šlo legální cestou, ale když se k nám dostanou lidé, tak to jsou lidé a nemůžeme jedné zemi říci, je to váš úkol. Celkově to byl dobrý rozhovor,“ doplnila kancléřka.