zpe, Novinky

Vedení ČSSD dorazilo na Mírové náměstí do Stochova. „Nechtěli jsme to zahajovat v nějakém konferenčním sále, bylo nám vyčítáno, že se nebavíme s lidmi, proto teď stojíme na náměstí ve Stochově,“ vysvětloval šéf soc. dem. Jan Hamáček.

Hlavním tématem ČSSD je bezpečná hranice a bezpečná země. „Jsme sedmou nejbezpečnější zemí na světě a naší prioritou je to, aby to tak zůstalo,“ podotkl Hamáček.

Hamáček: Více času na rodinu



Řekl, že soc. dem. by také chtěla zavést kratší pracovní dobu. „Česká republika slaví sto let. Uběhlo sto let, co byla zavedena osmihodinová pracovní doba. Pokud se podíváte do Německa, tak český pracovník odpracuje za rok o 400 hodin více. Chceme otevřít diskuzi o zkrácení pracovní doby při zachování stejné odměny,“ nastínil Hamáček.

Pracovní doba by se měla zkrátit o půl hodiny za den. Lidé by pak podle Hamáčka měli více času na rodinu. Sociální demokraté také chtějí uzákonit pětitýdenní dovolenou.

„Češi pracují v EU nejdéle. Budeme bojovat za to, aby pět týdnů dovolené bylo samozřejmostí pro všechny,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.