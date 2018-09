Barbora Zpěváčková, Novinky

ODS na hospodářském výboru navrhla, aby se karenční doba nerušila. V tom ji podpořili někteří poslanci ANO, konkrétně Patrik Nacher, Pavel Pustějovský, Jiří Bláha, Pavel Juříček či Martin Kolovratník.

„Je to z důvodu mého ideového pohledu. Jsem přesvědčen, že karenční doba je správně a funguje. Hospodářský výbor stojí na straně zaměstnavatelů. Ten návrh není dobrý. Hlasoval jsem v souladu se svým názorem,“ vysvětlil Novinkám Kolovratník.

Hamáček: Není to dobrá zpráva



Zrušení karenční doby má ale menšinová vláda ANO a ČSSD v programovém prohlášení. Šéf ČSSD a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček Novinkám řekl, že rozhodnutí výboru ho nepotěšilo.

„Není to dobrá zpráva. O zákoně se ale rozhoduje hlasováním celé Sněmovny. Očekávám, že až zákon přijde na plénum, hnutí ANO bude postupovat v souladu s koaliční dohodou,“ zdůraznil.

„Vím o tom, že ne všichni poslanci ANO jsou nadšeni, ale očekávám, že (šéf hnutí ANO) Andrej Babiš bude schopen zařídit jednotné hlasování v souladu s koaliční dohodou,“ dodal Hamáček.

Zaměstnanci by dostali 60 procent platu



Místopředsedkyně poslaneckého klubu soc. dem. Kateřina Valachová uvedla, že závěr výboru se jí ani trochu nelíbí.

„Převážil tam ten ekonomický pohled na věc, zaměstnavatelé se bojí, že to zaměstnanci budou zneužívat. Ale ještě jsme nehlasovali na plénu Sněmovny. Věřím, že to, co jsme slíbili v programovém prohlášení vlády, dodržíme,“ řekla směrem k ANO.

K dnešnímu NE hospodářského výboru k otázce zrušení karenční doby. Jsem zklamaná, ale uvidíme na plénu. Boj nekončí. https://t.co/etyhHEMuB0 — Kateřina Valachová (@katavalachova) 5. září 2018

ČSSD navrhuje, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Novela by se dotkla i vojáků, policistů, hasičů i příslušníků dalších bezpečnostních sborů.