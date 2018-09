Právo

Na jižní Moravě postavily své kandidátky nejen klasické politické strany a hnutí, ale i nejrůznější lokální uskupení, spolky, a dokonce i recesisté.

Raritou na politické scéně by se mohla stát brněnská mafie, v jejímž čele stojí lídr Lubor Pospíchal titulovaný spolustraníky jako „capo di tutti capi“ (šéf šéfů). Vede kandidátku recesistů nazvanou „Maffie.cz Hoď sem velké křížek pro betelné Štatl (město Brno), zaslouží si to!“.

Nejstaršími kandidáty v celé zemi jsou 94letí Zdeněk Bečka v Turnově na listině KSČM a Vlasta Moravcová v Karlových Varech za ODS. Hned pětici dalších uchazečů, např. za ČSSD, je 93 let. Naopak nejmladším je osmnáct let, což je nejnižší možný věk kandidáta.

Například v Olomouckém kraji jdou do voleb tři 88letí kandidáti a celkem 29 osmnáctiletých. Proti sobě stojí nejstarší a nejmladší kandidát například v Jeseníku. Za KSČM tu kandiduje 88letý důchodce Sláva Hejl a o sedmdesát let mladší Marta Horáčková (ANO).

Osmnáctiletý Tadeáš Bača je dokonce lídrem sdružení Změna je možná! v Mohelnici na Šumpersku. Zajímavostí je, že jako lídr kandidátky se označuje v kolonce povolání.

Skokan i boxer



Z pětadvaceti 18letých kandidátů je v Plzeňském kraji při zohlednění počtu křesel v daném zastupitelstvu nejvýše nasazený student Vojtěch Junger – jde do voleb v plzeňské čtvrti Doubravka jako sedmička na pětadvacetičlenné kandidátce pirátů. Jinak jsou teenageři většinou nasazení do dolních pater kandidátek, ať už jsou to různá místní sdružení, nebo etablované strany. Hájí barvy monarchistů i komunistů, modrých i oranžových, ANO i SPD.

V Ostružné na Jesenicku kandiduje 55letý Jiří Parma, někdejší reprezentant ve skoku na lyžích, mistr světa z roku 1978 a majitel bronzové olympijské medaile ze závodu družstev. Provozovatel penziónu v Ostružné vyráží do boje pod praporem Starostů a nezávislých.

V Plzeňském kraji se v kandidátkách objevilo hned několik sportovců – třeba za uskupení Pro Plzeň nastoupil bývalý hokejista Pavel Vostřák, reprezentant ve futsalu Michal Holý nebo boxer, český mistr v těžké váze Pavel Šour.

Liga žen vs. Hasiči



Veřejnosti známí kandidáti nejsou jen ze sportu. V Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji obhajuje post starosty sedmdesátiletý František Kinský (Iniciativa občanů), potomek šlechtického rodu a majitel kosteleckého Nového zámku.

Zajímavostí voleb v Libereckém kraji jsou kandidující uskupení složená výhradně ze žen. Například v Dalešicích na Jablonecku kandiduje Liga žen, v Pulečném je kandidátka nazvaná Dámská 7 a v Řasnici na Liberecku se o hlasy voličů uchází Klub žen.

Situace v Dalešicích je navíc pikantní v tom, že místní Liga žen se tu o převahu v místním zastupitelstvu pravidelně pere o hlasy s obvykle mužskou kandidátkou místních hasičů.

„Letos to ale bude poprvé jiné, letos máme už i my na kandidátce dvě ženy. I v naší hasičské jednotce už totiž ženy vytvořily i vlastní družstvo,“ řekl Právu lídr Hasičů Dalešice a současný místostarosta David Beránek. Spolupráci s Ligou žen v zastupitelstvu i ve vedení obce označil za velmi dobrou.