Novinky, ČTK

Manžel středočeské hejtmanky Jakub Pokorný se v srpnu vyjádřil k obvinění, že zneužíval služební superb své manželky. Rodina Pokorných se podle něj služebního auta zbaví. „Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje ani nedotknu, kromě své manželky,“ řekl tehdy. [celá zpráva]

O 15 let mladšího Pokorného si hejtmanka vzala před dvěma roky. „Těhotenství bylo plánované, ale netušila jsem, že to přijde takto záhy a že se to povede,” nechala se slyšet hejtmanka s tím, že je na konci prvního trimestru.

Hejtmanka už má osmnáctiletého syna z předchozího vztahu. Také její manžel už má s předchozí partnerkou syna.

Středočeské hejtmanství nyní vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů. Statutárním zástupcem hejtmanky je náměstek pro životní prostředí a zemědělství, bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD).