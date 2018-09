Oldřich Danda, Jan Rovenský, Právo

Svou celostátní kampaň v pondělí odstartovalo hnutí ANO s heslem „Uděláme Česko bohatší“. Představilo také billboardy, které už věší po republice. Na nich je premiér Andrej Babiš a komunální kandidát. Např. v Praze se objeví po Babišově boku Petr Stuchlík a nápis: „Prahu řeším přímo a hned. Petr má číslo na můj mobil.“ Nebo: „Petr Prahu fakt nakopne.“

Babiš věří, že v Praze a v dalších velkých městech uspějí jako před čtyřmi lety. Ve volbách do Senátu čeká spíše propadák. „Senát nám nikdy moc nešel. Dnes se přihlásit k hnutí ANO je velký problém, takový člověk se stane předmětem nevybíravých útoků,“ podotkl Babiš.

Stuchlík se chce zaměřit zejména na dopravu v hlavním městě. Vnější okruh by podle něj mohl být hotov v roce 2025 a vnitřní v roce 2030. V roce 2025 by mělo také jezdit metro D mezi Pankrácem a Novými Dvory, o dva roky později by měla podzemka jezdit až do Písnice. „První ale Pražané pocítí revitalizaci náplavek, většina bude v roce 2019, na ni bude navazovat projekt veřejné plovárny pod Vyšehradem,“ dodal.

Ostravský primátor Tomáš Macura představil zase návrh, jak přestavět bývalá jatka v Ostravě na galerii moderního umění nebo postavit městský bytový dům pro osmdesát rodin.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš představuje kampaň pro komunální volby. Za ním zleva brněnský primátor Petr Vokřál, kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík a primátor Ostravy Tomáš Macura.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Brněnský primátor Petr Vokřál vyzdvihl, že se konečně rozhodlo o poloze brněnského nádraží či že se má spustit výstavba koncertního sálu pro 1200 lidí a plánuje se i sportovní hala pro Kometu Brno. „Brno je rozkopáno, to ale beru jako pozitivní, protože deset let se nic nedělalo. Byť to ve volebním roce nepůsobí úplně dobře, tak jsme se rozhodli věci řešit ku prospěchu obyvatel, a ne aby to bylo pro nás politicky výhodné,“ prohlásil Vokřál.

Ostrou kampaň v pondělí rozjeli v Praze i politici z TOP 09 a STAN, kteří kandidují v koalici Spojené síly pro Prahu. Padesátka kandidátů vypustila z Nuselského mostu tisícovku balónků. Na nich byly přivázány přání a výtky, které během kontaktní kampaně posbírali od Pražanů.

Podle lídra kandidátky a šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila se zaměřují hlavně na řešení dopravy a dostupné bydlení, ale nezapomínají ani na drobnější bolesti obyvatel Prahy, jako jsou čistá pískoviště. „Sestavil jsem 106 programových bodů, které budeme řešit prioritně a rychle, jak se říká, ostošest,“ řekl Pospíšil.

Příkladem může být problém parkování v Praze. Podle programu koalice by mimopražští měli získat víc parkovišť na hranicích hlavního města a Pražané by mohli zase parkovat všude po městě. Ti, kteří nevyužijí právo na parkování, by měli mít levnější MHD.

Agent i pomeranče

ČSSD přímo navrhuje, aby hromadná doprava byla pro Pražany zcela zdarma. Chce prosadit i příspěvek na školu v přírodě či lyžák ve výši 2500 korun na středoškoláka. „Společně s dalšími námi navrhovanými opatřeními tak může rodina s dětmi ušetřit ročně až 21 tisíc korun,“ uvedl lídr pražské kandidátky ČSSD Jakub Landovský.

Podobný nápad mají i soc. dem. v Brně. Ti podle svého lídra Olivera Pospíšila budou rozdávat pomeranče a slibují lepší dopravu. „Chceme rychle územní plán, dostupnější MHD i dotace na roční jízdné MHD, tak aby bylo za polovinu a pro děti do 15 let zdarma,“ řekl.

Kampaň rozběhla v pondělí v Brně ODS a začala písničkou Ivana Mládka o tom, že Brno je zlatá loď. Také občanští demokraté slibují lepší bydlení, dopravu, více parkovacích míst.

Čunek. Jiří Čunek.

Náš kandidát do Senátu. Ve službách Valašska. pic.twitter.com/znQlhGThIY — KDU-ČSL (@kducsl) 1. září 2018

Do kampaně v pondělí zasáhl Městský soud v Praze, který odmítl žalobu proti kandidatuře sdružení Praha sobě, které sebralo sto tisíc podpisů a do voleb ho vede starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský.

Do kampaně se zapojují i kandidáti na senátory. Např. lidovecký senátor Jiří Čunek se na plakátech stylizuje do agenta 007 Jamese Bonda, když píše: „Jiří Čunek 077 (číslo senátního okrsku) Ve službách Valašska.“ Podobné téma využila v roce 2013 ve sněmovních volbách i TOP 09 a Karel Schwarzenberg, který jako „007“ sliboval sloužit věrně republice.