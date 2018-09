Novinky

„Cílem nemůže být přerozdělování migrantů, ale zastavení vln migrace,” zopakoval v televizi Babiš. Podle něj nyní nejde o uprchlíky před válečným konfliktem, ale pouze o ekonomické migranty.

Kvituje však, že už začínají být voleni lidé, kteří migraci kritizují – od rakouského kancléře Sebastiana Kurze až po italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Nejnověji Babiš ocenil slova německého ministra zahraničí Heiko Maase, že EU by neměla žádné země k přijímání migrantů nutit, kvóty jsou tak prý skutečně mrtvé. [celá zpráva]

Zefektivnit by se podle něj měla zejména návratová politika. „Jenže když někdo nedostane azyl, vezme si advokáta, vše se zdržuje a on zůstává v Evropě,” řekl Babiš.

Premiér se vyjádřil i k aktuálním nepokojům v německé Saké Kamenici (Chemnitzu). Doufá, že se město nestane pomyslnou „rozbuškou”, se znepokojením komentoval i skutečnost, že je z českého pohledu „za rohem”. „Máme ale přece zákony, které mají řešit každé jejich porušení,” zmínil v této souvislosti.

Babiš: Jsme solidární



Babiš je přesvědčen, že současná migrace je „ohrožením evropské civilizace”, proto ji musí EU řešit komplexně. Odmítl v této souvislosti výtky , že by Česko nebylo solidární. „Česká republika je solidární. Od roku 2015 poslala do válkou postižených zemí, odkud migranti proudí 2,1 miliardy, a to vedle peněz do Turecka," řekl a dodal, že částka není konečná.

Premiér ve středu navštíví Berlín, kde se setká s kancléřkou Merkelovou. Jednat by spolu měli o migraci, rozpočtu EU, brexitu a eurovolbách. Vedle evropských témat se budou věnovat bilaterálním vztahům, například stavbě silnic a spolupráci ve vědě a výzkumu.

Vedle Babiše se do Německa chystá i prezident Miloš Zeman, a to ve druhé polovině září. Čeká ho tam jednání s Merkelovou a schůzka s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.