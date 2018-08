Barbora Zpěváčková, Novinky

„Poté, co jsme se domluvili v rámci vlády, jsme vyjednávali s odborovými svazy a mám jistotu, že jsme se domluvili,“ řekl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO).

Do zvýšení platů ve veřejné sféře příští rok poputuje průměrně o osm procent víc. Původně to mělo být šest procent. Státní kasu vyjde nárůst přes 25 miliard.

ANO a ČSSD se na růstu platů ve veřejné sféře dohodly ve středu. Většině lidí by se měl podle pátečního kompromisu tarif zvednout o pět procent, vláda původně navrhovala čtyři procenta. Zbytek peněz by se rozdělil do příplatků a odměn.

„Došlo ke kompromisu v navýšení tarifů, naše představa byla čtyři procenta, dohodli jsme se na pět procent,“ uvedl premiér.

Bereme to podle toho, kde máme nejnižší platy v rámci veřejného sektoru Alena Schillerová, ministryně financí

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) doplnila, že je podstatné, že se nenavyšuje všem stejně. „Jsou skupiny, které mají navýšení kolem 15 procent, a jsou skupiny, které budou mít 7,4 procenta. Bereme to podle toho, kde máme nejnižší platy v rámci veřejného sektoru,“ vysvětlovala Schillerová.

Nejvíce by si měli přilepšit civilní zaměstnanci na státních zastupitelstvích. „Tam budeme zvedat o 15,9 procenta,“ uvedla ministryně financí. Civilní zaměstnanci soudů by si měli přilepšit o 13 procent, pracovníci v kultuře o deset procent a zaměstnanci správy sociálního zabezpečení devět procent.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že výsledek je dobrou zprávou pro všechny zaměstnance. „Je klíčové, že se podařilo zajistit o tři miliardy navíc,“ podotkl.

Platy porostou i dalším profesím. Učitelům by se měl základ zvednout o deset procent. Vojáci a policisté by měli na tarifu dostat o dvě procenta víc a k tomu by měli mít víc financí na rizikový příplatek. „Šest procent půjde do rizikového příplatku, aby každý policista mohl mít částku 2000 korun,” konstatovala Schillerová.

Rozpočet do konce září ve Sněmovně



Zvýšení platů zahrne návrh rozpočtu na příští rok, který má schodek 40 miliard. Ministryně financí Schillerová chce, aby ho vláda schválila 19. září. Do Sněmovny musí kabinet rozpočet poslat do konce září.

S kým ho chce menšinová vláda ANO a ČSSD protlačit, premiér neřekl. Podle jeho vyjádření by ale pro rozpočet měli hlasovat všichni. „Já bych chtěl vidět opoziční stranu, která bude proti historicky nejvyššímu navýšení důchodů. Pokud se taková najde, tak si to všichni zapamatují,” poznamenal Babiš.