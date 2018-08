Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Přestože mu letos v květnu soud dal za pravdu konstatováním, že odebrání prověrky ze strany Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) nebylo oprávněné, příběh pro něj nekončí. V uplynulých dnech se prostřednictvím svého advokáta obrátil s podnětem na sněmovní komisi pro kontrolu činnosti NBÚ a komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Jak NBÚ, tak vojenští zpravodajci jsou podle generála odpovědní, že byl nucen vzdát se funkce šéfa prezidentské vojenské kanceláře a skončil jako civilista v Řízení letového provozu.

„K odebrání mojí prověrky došlo na základě fiktivních a vymyšlených údajů. Dost mě překvapilo, že když jsem vyhrál soud, nikdo se mi neomluvil za to, co mi způsobili. Proto jsme se obrátili na sněmovní kontrolní orgány,“ řekl Pilc.

Jeho advokát Daniel Volák doplnil, že podnět poslancům podali proto, že podle nich mohou nezákonnosti v obou organizacích dál pokračovat.

„Jde o podnět k provedení kontroly jak v NBÚ, tak ve Vojenském zpravodajství,“ řekl Právu Volák. Podle něj si poslanci mohou nechat předložit spisy a pozvat na jednání ředitele obou organizací.

Návrat na Hrad nejistý

Pilc se svým advokátem mají podezření, že konkrétní pracovníci Vojenského zpravodajství při zpracování utajované zprávy na generála uvedli nepravdivé informace, kvůli čemuž Pilc o prověrku přišel.

„Je podezření, že tyto informace byly záměrně vylhané s cílem jej poškodit. Mělo to fatální následky, byl nucen rezignovat a ze dne na den byl z celoživotního vojáka z povolání a zkušeného zpravodajce uchazeč o zaměstnání na úřadu práce,“ napsal advokát v podnětu poslancům. V případě NBÚ viní Volák úřad ze svévole a manipulace s fakty.

„Komise se sejde v průběhu října a podnětem se začneme zabývat,“ potvrdil Právu šéf komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Vít Rakušan (STAN). O detailech zatím nechtěl hovořit s tím, že se s podnětem dosud blíže neseznámil.

Se zářijovým termínem počítá také šéf komise pro kontrolu NBÚ Miloslav Rozner (SPD).

Pilc by se rád vrátil na Pažský hrad. (FOTO: Novinky)

Pilc by se rád vrátil zpět na Hrad, jak mu bylo přislíbeno, ale stále čeká, jak to dopadne. „Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale žádné informace nemám,“ řekl Právu s tím, že o jinou pozici nestojí. Po jeho rezignaci v dubnu 2016 byl do čela hradní vojenské kanceláře jmenován Jan Kaše.

Hradní kancléř Vratislav Mynář ve čtvrtek na dotaz Práva, jak to vypadá s případným návratem Pilce na Hrad, odvětil, že je na dovolené.