Barbora Zpěváčková, Novinky

„Vypadá to tak, že to necháme po volbách. Ve straně nikdo nechce nějakou krizi v předvolební kampani. Znamenalo by to nominaci nového ministra, a to by rozbouřilo vody,“ řekl Novinkám důvěryhodný zdroj z ČSSD, který si nepřál být jmenován. „Je to pravda, počkáme až po volbách,“ potvrdil další.

„Hamáček čeká na volby a dá tam Landovského. Ale nemůže to udělat, když je (Landovský) lídrem v Praze,“ uvedl zdroj blízký vládě.

Já si naopak přeji, abychom problém s obsazením ministra zahraničních věcí vyřešili co nejdříve, nejlépe zítra. Je to totiž v zájmu jak naší strany, tak i České republiky. Jiří Zimola

O tom, že na ministerstvu zahraničí usedne Jakub Landovský, který vede kandidátku v Praze a působí jako náměstek na ministerstvu obrany, minulý týden informovalo Právo. Vedení soc. dem. to ale popírá. [celá zpráva]

Zimola: Vyřešme to co nejdříve



Místopředseda soc. dem. Jiří Zimola tvrdí, že o plánu počkat až do října neví. „Jestli existuje, není to plán celé ČSSD, ale jen té pražské,” napsal Novinkám v SMS.

„Já si naopak přeji, abychom problém s obsazením ministra zahraničních věcí vyřešili co nejdříve, nejlépe zítra. Je to totiž v zájmu jak naší strany, tak i České republiky,“ dodal.

Právě v pátek se má v Lidovém domě sejít předsednictvo ČSSD, které se má situací na ministerstvu zahraničí zabývat.

Čekat do voleb není šťastné, míní Foldyna



Místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna si myslí, že jméno nového ministra by předsednictvo vůbec nemělo řešit. „To se nikdy nedělo. Je to věcí předsedy a jeho zodpovědnosti. Tu zodpovědnost by měl mít pan Hamáček,“ míní Foldyna.

Je to věcí pana Hamáčka. Jestli si pan předseda myslí, že nám to neuškodí... Jaroslav Foldyna

Dodal, že vyčkávat až do voleb není šťastné řešení. „Ale jestli si pan předseda myslí, že nám to neuškodí...,“ podotkl.

Černínský palác vede dočasně sám Hamáček. Soc. dem. na post nominovala europoslance Miroslava Pocheho, toho ale odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman. Vyčítá mu mimo jiné jeho údajně odlišný názor na migraci (viz sloupek vpravo).

Hamáček až dosud sliboval, že problém rozlouskne přes léto. „Já jsem řekl, že to vyřešíme přes prázdniny, tak nám dejte čas do konce prázdnin,“ opakoval novinářům. Ještě před pár dny tvrdil, že jediným kandidátem na funkci je Poche.