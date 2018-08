zpe, Novinky

„Těším se na čtyři další setkání, která nás v těchto čtyřech letech budou čekat, a věřím, že všechna z nich budou věcná a přátelská,” začal svůj projev Zeman. Následně odmítl, že by existovaly zásadní rozdíly mezi zahraniční politikou vlády a Hradu. „Nevšiml jsem si základních rozdílů od minulé vlády a už vůbec ne u současné,” prohlásil prezident.

Zdůraznil, že podporuje členství v NATO a dlouhodobě podporuje misi v Afghánistánu, na Sinaji či v Mali. „Mise v Afghánistánu je nejdůležitější,” podotkl prezident.

Prezident řekl, když opustíme Afghánistán, ovládne ho Tálibán a vznikne nový Islámský stát. To by podle prezidenta nebylo dobré pro Českou republiku. „V Kábulu se bojuje za Prahu,“ prohlásil. Doplnil, že odejít z mise, na níž se podílí další země, by dokázal jen srab.

Zeman chválil Babiše



Zeman pochválil současného premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že je aktivní v Evropské unii. „Jsem velice rád, že došlo k zásadnímu posunu. Dříve jsme v Evropské radě stáli přikrčení v koutu, nevyvíjeli žádnou iniciativu. Možná to částečně souviselo s jazykovými znalostmi bývalého premiéra,” rýpl si do bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Znovu se také vyslovil proti sankcím vůči Rusku. „Jakékoliv sankce jsou lose-lose strategy, prodělávají obě strany,” uvedl.

Setkání prezidenta s velvyslanci se koná každý rok v rámci tradiční porady. Ta začala v pondělí v Černínském paláci. S projevem na ní vystoupil jak Hamáček, tak premiér Babiš.

Předseda vlády kladl důraz na členství České republiky v Evropské unii. Prohlásil, že kdo volá po odchodu Česka z EU, ohrožuje budoucnost země. [celá zpráva]

Po oficiálním přijetí by se měl sejít Hamáček se Zemanem, aby spolu probrali situaci v české diplomacii. Hamáček totiž vede ministerstvo zahraničí jen dočasně. Adeptem ČSSD na post je europoslanec Miroslav Poche, toho ale prezident odmítá jmenovat.