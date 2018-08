Barbora Zpěváčková, Novinky

Kandidátka Zdravá Hostivice je zaevidována na serveru volby.cz, který spadá pod Český statistický úřad. Podívat se na ni můžete zde.

Rath je na kandidátce jako lídr. Do zastupitelstva se chce dostat ve středočeské Hostivici v okresu Praha-západ.

„Přes naše uznání výsledků práce pana starosty chceme do zastupitelstva Hostivice vnést větší akcent na témata, která souvisí s kvalitou života a s naším zdravím,“ uvádí uskupení Zdravá Hostivice v tiskové zprávě.

V programu například stojí, že uskupení chce zamezit výstavbě průmyslových hal, zamezit průjezdu kamiónů přes Hostivici, vybudovat krytý plavecký bazén s venkovním koupalištěm či osázet ulice a chodníky stromořadím.

„Dokončíme revitalizaci zámecké zahrady, kterou doplníme o přirozeně působící vodní plochu s možností využití její části jako brouzdaliště pro nejmenší děti – formou biotopového bazénu,” slibuje uskupení.

Rath chce i do Senátu



Rath v Hostivici žil a měl zde i ordinaci. V době, kdy byl středočeským hejtmanem, město vzkvétalo. Rozšířila se zde základní škola nebo se opravovaly silnice.

Někdejší hejtman také kandiduje v podzimních doplňovacích volbách do Senátu na Litoměřicku za Českou suverenitu. Když své rozhodnutí oznámil, prohlásil, že i díky pobytu v litoměřické věznici zná město a jeho problémy dokonale.

Pokud by byl Rath zvolen, získal by imunitu. Ta by se mu mohla hodit v případu stíhání, ve kterém ho soud poslal na 8,5 roku do vězení za korupci.

Aby ho policie mohla v takovém případě znovu stíhat, musel by s tím souhlasit Senát. Ústava totiž stanoví, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.