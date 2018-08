Jan Rovenský, Právo

Co vás jakožto úspěšného podnikatele a šéfa finanční společnosti Fincentrum přimělo jít do politiky?

Jsem ve výjimečném období života. Po 18 letech prodáváme strategickému investorovi firmu Fincentrum, kterou jsem zakládal na vysoké škole. Zároveň ve mně dozrál pocit, že člověk, který si vydělá peníze a zabezpečí se, by měl společnosti něco vrátit.

Kandidujete za ANO, netajíte se tím, že jste pravicový liberál. Jak se vám líbí vládní koalice ANO a soc. dem. tolerovaná komunisty?

Asi by to nebyla volba mého srdce, ale jako byznysmen vím, že pro zemi a občany je důležité, aby měli stabilní vládu s důvěrou. To je důležité i pro podnikatele a investory. Takže z koalice nejsem nadšený, ale nebyla jiná alternativa, protože ostatní strany do kabinetu nechtěly.

Ony spíš nechtěly trestně stíhaného Andreje Babiše, než že by jim vadilo ANO. S tím vy potíž nemáte?

Pan premiér je významný podnikatel a takoví lidé si vytvoří spoustu vlivných nepřátel. Ctím presumpci neviny. Moje zkušenost je, že hledání spravedlnosti v Česku je klopotné, ale věřím v náš justiční systém. Nechci odsuzovat nebo hanět někoho za to, že je trestně stíhán, to ještě nic neznamená.

Vystřídal jste v čele pražské kandidátky ANO Patrika Nachera, který zvítězil ve stranických primárkách, údajně na popud lidí kolem Babiše. Prý proto, že voliči chtějí manažery. Je manažer bez politických zkušeností dobrá volba pro Prahu?

Především považuji nynější kandidátku ANO za dobrý tým. Patrik Nacher je zkušený komunální politik, zkušenosti z politiky má i exministr financí Ivan Pilný. A můj drive a manažerské zkušenosti z tvrdého finančního byznysu, který rozhodně není procházka růžovým sadem, mohou pomoci.

S kým byste chtěl vystavět koalici, kdybyste uspěl?

Mé srdce tíhne spíš doprava, ale nevylučoval bych žádné varianty. Nedovedl bych si ale představit koalici s SPD a komunisty.

Co když ANO zůstane v opozici? Budete dělat čtyři roky řadového zastupitele?

Proč ne. Jsem připravený být v opozici, pokud v ní může člověk něco změnit.

Po primátorce Adrianě Krnáčové zůstávají rozkopané silnice, návrh metropolitního plánu, který může umožnit zastavění volných a zelených ploch, nedořešený Libeňský most, nedokončený obchvat. Myslíte si, že ANO, které čtyři roky vedlo Prahu, v metropoli uspělo?

Takové hodnocení Adriany Krnáčové je trochu nespravedlivé. Nastoupila jako krizová manažerka, která musela řešit spoustu problémů, které nikdo neřešil. Málokdo si uvědomuje, že zavedla lítačku a dokázala vyřešit opencard, Pražanům ušetřila na Škodově paláci miliardu.

Nekoordinace výkopů rozhodně nejde na triko paní primátorky a ANO, to měl na starost koaliční partner.

Co jsou tedy podle vás věci, které se v Praze musí řešit, a čeho chcete v případě, že se stanete primátorem, dosáhnout za čtyři roky?

Prahu musíme vrátit Pražanům. Praha má těch problémů spoustu, ale nejzásadnější problémy jsou dva: bydlení a doprava.

Třeba systém AirBnB se vymkl z kloubů. Je určitě v pořádku někomu pronajmout volný byt, když odjedu na prázdniny, ale dnes se z toho stává systém výdělku pro několik málo Pražanů, kteří žijí na úkor ostatních, kteří musí trpět hluk a vandalismus ve vlastním domě. To musíme změnit a s pomocí posílení městské policie věřím, že to velmi rychle změníme.

A pokud jde o dopravu?

V tom musíme spolupracovat se státem. V tom má ANO výhodu, že má premiéra a bude možné se domluvit s vládou, takže věřím, že ty věci dokážeme posouvat rychleji.

Hlavně ale musíme zapojit moderní technologie, třeba při usměrňování dopravy. Například takový inteligentní semafor, který vás nenechá čekat na červené, když ve druhém směru nikdo nejede, není drahá investice. Takových řešení může být celá řada.

Emoce budí zastavování zelených ploch v Praze, dost se hovoří o piazzettě před hotelem InterContinental. Jaký na to máte názor?

Praha potřebuje moderní architekturu a rozumně stavět se musí. Problém hlavního města je, že se příliš neinvestovalo. Jistěže jsou třeba zelené plochy, ale zároveň je třeba najít rovnováhu. Pro to, abyste mohl sportovat v parku, musíte také bydlet. Je přitom spousta nevyužitých ploch, kde se válí odpadky, a to dělá městu ostudu. Tyto brownfieldy můžeme nabídnout developerům, aby na nich postavili byty, včetně těch startovacích.

Pokud jde o piazzettu před InterContinentalem, tak si dokážu představit, že se celá plocha předláždí a vysadí se na ní více zeleně nebo tam vznikne i vodní prvek. To, co si tam nedokážu představit, je jakákoliv výstavba velkého bloku budov. Prostě bych preferoval úpravu stávajícího prostoru než zastavění celé plochy.

Nebojme se přemýšlet moderně. V Monaku nebo v peruánské Limě mají třeba nový krásný obchodní dům ve skále pod zemí. I zde může něco vzniknout pod úrovní silnice a nemusí to vyčnívat nad povrch.

Mělo by se začít stavět metro D? Stávající magistrát to chtěl prosadit, pak od smlouvy s Pentou na poslední chvíli couvl.

Praha potřebuje metro D, není o čem diskutovat. Jen musíme dohlédnout na to, abychom vysoutěžili ty nejlepší podmínky. Navíc metro D je zaneseno v zákoně jako prioritní stavba státu. Pak problémy s pozemky řeší předběžná držba.